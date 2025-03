Kunstmarkt: Kunstmesse Tefaf zeigt Spektakuläres von Klimt und Picasso

John Neumeier über „Anna Karenina“ „Mein Ballett steht für alles, was dem russischen Regime nicht passt“

John Neumeiers Ballett „Anna Karenina“ tanzt vom 14. März an in Stuttgart. Sein Stück kreise um den Konflikt, was Männern und was Frauen erlaubt ist, sagt der Choreograf im Gespräch.