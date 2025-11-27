Kunstkalender aus Schopfheim: Mit Kunst durchs neue Jahr

1 Foto: Der Schopfheimer Künstler Marek Puk legt einen Kalender für 2026 auf.







Link kopiert



Der Schopfheimer Künstler Marek Puk hat einen Kalender aufgelegt. Dieser begleitet den Betrachter mit zwölf Gemälden aus dem Fundus des Künstlers durch das kommende Jahr. Die farbstarken Arbeiten zeigen Motive mit prägnanten gestalterischen Konzeptionen, beschreibt Puk sein Werk. Unter www.marek-puk.de sind alle Gemälde des Kalenders abgebildet. Im DIN A 3-Hochformat mit Spiralbindung beträgt der Preis des Kalenders 15 Euro. Weitere Informationen sind per E-Mail an marek.puk@gmx.net erhältlich.