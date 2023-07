Zufrieden schaut Simone Haug, eine von vier Mitarbeiterinnen der veranstaltenden WIR-VS, auf das mit Zelten und Pavillons rund um den sprudelnden Springbrunnen gefüllte Gelände, das sich schon am Samstagvormittag recht rasch mit Menschen füllt.

Die Nachfrage des Kunsthandwerks war erneut groß. Es gab eine Warteliste, drei Viertel der Anbieter aus dem süddeutschen Raum waren zum ersten Mal dabei. Entsprechend vielfältig waren die liebevoll hergerichteten Auslagen und konkurrierten in Form und Farbe mit den seit der Wiederbelebung des Kurgartens vom städtischen Grünflächenamt wieder üppig angelegten Blumenrabatten.

Rollende Bonbonmanufaktur

Gaby Haberkern und Eike Möller aus Schwäbisch Gmünd sind mit ihrer rollenden Bonbonmanufaktur vorgefahren und stellen vor den Augen der Besucher aus gekochtem Zucker, natürlichen Farben und Aromen auf einer Walze von 1908 ihre Drops her, aber auch süße Kissen und mit Motiven versehene „Rocks“.

Dietmar Wiebel und Birgit Hafner aus Triberg nennen sich „DiBis Kreativ“ und haben unter anderem kunstvoll geschnitzte Bucheinbände mitgebracht. Auf ihren urigen Holzuhren prangt nicht nur der Triberger Teufel, sondern es gibt auch Exemplare mit Figuren, die man aus der Villinger Fasnet kennt. „Ich war einmal ein Fahrradschlauch“ lässt Petra Asal aus Konstanz ihre Taschen, Geldbeutel und Schlüsselanhänger sagen.

Wie Mosaike gemacht werden

Aus ihrer „Mitmach-Werkstatt“ in der Villinger Niederwiesenstraße haben Ulrike Stehle und Maurizio Postiglione Mosaike mitgebracht, zeigen vor Ort, wie die entstehen und informieren darüber, dass sie in ihrer Werkstatt auch Kurse für Découpage, Encaustic, Perlenschmuck, Upcycling und Trockenfilzen anbieten. Bei Claudia Lambrecht von „Mooswerk“ in Villingen kann man an Ort und Stelle sein eigenes Kunstwerk aus konserviertem Moos und ganz viel Holz herstellen oder gleich ein fertiges erwerben.

Bächleboote gebaut

Der zusammen mit der Künstlervereinigung „Mosaik“ ausgerichtete Kunsthandwerkermarkt hat immer auch den Nachwuchs im Blick. Am Stand der hiesigen Werk-Boxx dürfen sich Kinder unter Anleitung selbst ein „Bächleboot“ bauen. Das Segel stammt vom Stand daneben, an dem Sandra Kienzle Stoffdreiecke verteilt und für ihr Start-up „Die Stickateure“ wirbt.

Häkelschmuck, Kinderkleidung, Windspiele und Kuckucksuhren in der Flasche – wer nach so viel Kunsthandwerk Erholung brauchte, wandte sich an das Salinen-Café, das für das leibliche Wohl sorgte und genoss in den Sitzreihen vor der Konzertmuschel das Rahmenprogramm.

Musik und Sport

Regina Berner, einstige Opernsängerin und Dozentin an der Musikhochschule Trossingen, trat mit ihrer Gesangsklasse auf, Gabriele Spiegelberg las jeweils halbstündig „Kindergeschichten aus dem Leben“. Das Juniororchester der Stadtharmonie und ein Jazz-Trio der Musikakademie und die Theater-AG des Hoptbühlgymnasiums spielten, und die Rope Skipper des Turnvereins Villingen zeigten, was man mit einem Springseil alles machen kann.

Bei idealem Wetter und trotz knapper Parkplätze – „wir haben im Vorfeld um die Anreise per Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln gebeten“ (Simon“ Haug) – war der Kurgarten stets gut gefüllt.