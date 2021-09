1 Auf dem Marktplatz in Oberjettingen wird es wieder viel zu entdecken geben. Foto: Gemeindeverwaltung Jettingen

Zu einer Neuauflage des Kunsthandwerkermarkts auf dem Markplatz in Oberjettingen lädt die Gemeindeverwaltung am Sonntag, 19. September, ein. Im Angebot ist dabei auch ein Rad-Check.

Jettingen - Die Besucher des Kunsthandwerkermarkts erwartet ein abwechslungsreiches Angebot. Stand Mittwoch hatten sich 16 Teilnehmer für die Veranstaltung am 19. September auf dem Marktplatz und in der Wittumstraße in Oberjettingen angemeldet. Zum Bummeln und Entdecken sind die Gäste in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr eingeladen. Ein kostenloser Rad-Check soll für mehr Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr sorgen. Die Besucher können bei dieser Aktion von Radkultur BW, dem Landratsamt Böblingen und der Gemeinde Jettingen ihr eigenes Rad mitbringen und vom Profi kostenlos überprüfen lassen.

Zum Angebot an den Ständen der Marktbeschicker gehören unter anderem Bastel- und Geschenkartikel, Ton, Schmuck, Leuchtobjekte in Kugelform, Pflanzgefäße, Gartenstelen, Windlichter aus Porzellan, Taschen und Wickeltaschen, Kerzenständer und Dekorationen, Kunst-Acryl-Bilder auf Leinwand, Puppenkleidung gehäkelt und gestrickt und vieles mehr.

Auch Essensangebote wird es am Markttag geben.