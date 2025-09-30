Kunsthandwerkermarkt in Holzen: Im idyllischen Leible-Hof fing alles an

Doris Hüfner, die an der Seite von Initiator Hansjörg Leible von Anfang an dabei war und den Markt viele Jahre bis 2002 federführend organisierte, ehe sie in Elisabeth Zumkehr eine engagierte Nachfolgerin fand, kann sich noch gut an die Anfänge erinnern. „In den 1980er Jahren gab es zahlreiche Kunsthandwerker. Diese hatten jedoch keine Plattform, um ihre Arbeiten ausstellen zu können“, erzählt die ehemalige Organisatorin, die anfänglich den gastronomischen Teil mit Kaffee und Kuchen übernahm, während sich Hansjörg Leible vorwiegend um die Kunsthandwerker kümmerte. Zu gut weiß der bekannte Drehorgelbauer, wie es einmal das ganze Wochenende wie aus Eimern schüttete, der Markt mehr oder weniger ins Wasser fiel und die durchnässten Aussteller bei ihm am großen Stubentisch saßen.

Eine Standmiete zur Deckung der Kosten wurde in den ersten Jahren nicht erhoben, stattdessen mussten ausstellende Kunsthandwerker zwei Kuchen pro Stand mitbringen. Und aus dem Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs wurden anfallende Gebühren und werbliche Maßnahmen wie Flyer und Plakate bezahlt. Dabei legten die Organisatoren Wert auf sozialverträgliche Preise. Einen Kaffee gab es damals für eine Mark, ein Stück Kuchen für 1,50 Mark.

Sowohl Doris Hüfner als auch Hansjörg Leible hatten niemals gedacht, welche Dimensionen dieser Kunsthandwerkermarkt einmal annehmen würde. „Darüber hatten wir uns überhaupt keine Gedanken gemacht“, sagen beide unisono. Ohnehin wollten die beiden damals nicht „einen endlos großen Markt“, weshalb sie keine Händler, sondern nur Kunsthandwerker zuließen, die selbstgefertigte kreative Arbeiten anboten. Und das gilt bis heute. Und der Holzener Markt genießt inzwischen ein solches Renomée, dass inzwischen 60 Kunsthandwerker von überall her, vereinzelt auch aus der Schweiz und Frankreich, vertreten sind. Zudem lockt die attraktive Veranstaltung an den beiden Tagen unzählige Besucher aus der gesamten Region an.

In den Anfangsjahren fand der Kunsthandwerkermarkt stets am Wochenende vor den großen Sommerferien statt. Bald zeigte sich aber, dass dies kein günstiger Termin ist, weil die Besucher unmittelbar vor den Ferien nicht noch viel Geld ausgeben konnten oder wollten. Daher legte man den Termin ab 1989 auf das erste Oktober-Wochenende.

Es dauerte auch nicht lange, bis der Hof von Hansjörg Leible und der angrenzende Straßenbereich nicht mehr ausreichten, um die immer größer werdende Schar an Kunsthandwerkern aufnehmen und den starken Publikumszuspruch bewältigen zu können. Auch Sicherheitsüberlegungen spielten eine Rolle beim Standortwechsel auf den Kirchplatz vor dem Pfarrhaus und der Schule. Dankbar war Doris Hüfner, die selbst einmal 30 Kuchen für einen Kunsthandwerkermarkt gebacken hatte, auch dem damaligen Ortsvorsteher und Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Fritz Zumkehr, der den Markt unterstützte und auch die Benutzung der Pfarrscheune ermöglichte. „Zwischen Dreschmaschinen und anderen Geräten habe ich Suppe gekocht“, sagt die ehemalige Organisatorin, die zuvor auf dem Hof von Max Gempp einen großen Kürbis entdeckt hatte, den sie dann geschenkt bekam. Denn in den 90er Jahren, so erinnert sie sich, sei ein richtiger Hype um den Kürbis entstanden. Bis heute bietet der Gesangverein, der seit vielen Jahren auf dem überdachten Festplatz die Besucher bewirtet, unter anderem diese Köstlichkeit an.

Doris Hüfner wusste es auch zu schätzen, dass Helmut Zumkehr, der ehemalige Feuerwehrabteilungskommandant, das Gerätehaus zur Einrichtung einer Kaffeestube öffnete. Seit vielen Jahren wirtet hier der Förderverein Kinder und Jugend zusammen mit dem Kindergarten. „Ohne Vereine ginge es heute nicht mehr“, sagt die ehemalige Organisatorin. Sie war nach ihrem Rückzug 2002 wie auch Hansjörg Leible, der sich 2002 aus der Organisatorin zurückzog, froh, mit Elisabeth Zumkehr eine kompetente und kreative Nachfolgerin gefunden zu haben. Sie sorge seit mehr als zwei Jahrzehnten dafür, dass der Holzener Kunsthandwerkermarkt aufrechterhalten werde und einen ausgezeichneten Ruf genieße.

Kunsthandwerkermarkt Holzen

Samstag, 4. Oktober,

11 bis 18 Uhr

Sonntag, 5. Oktober,

11 bis 18 Uhr