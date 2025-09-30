Kunsthandwerkermarkt in Holzen: Im idyllischen Leible-Hof fing alles an

Im malerischen Hof des Drehorgelbauers Hansjörg Leible hat alles angefangen. Nun gibt es den großen Kunsthandwerkermarkt Holzen seit 40 Jahren. Ein Blick zurück.
Doris Hüfner, die an der Seite von Initiator Hansjörg Leible von Anfang an dabei war und den Markt viele Jahre bis 2002 federführend organisierte, ehe sie in Elisabeth Zumkehr eine engagierte Nachfolgerin fand, kann sich noch gut an die Anfänge erinnern. „In den 1980er Jahren gab es zahlreiche Kunsthandwerker. Diese hatten jedoch keine Plattform, um ihre Arbeiten ausstellen zu können“, erzählt die ehemalige Organisatorin, die anfänglich den gastronomischen Teil mit Kaffee und Kuchen übernahm, während sich Hansjörg Leible vorwiegend um die Kunsthandwerker kümmerte. Zu gut weiß der bekannte Drehorgelbauer, wie es einmal das ganze Wochenende wie aus Eimern schüttete, der Markt mehr oder weniger ins Wasser fiel und die durchnässten Aussteller bei ihm am großen Stubentisch saßen.