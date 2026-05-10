Kunsthandwerk und Blumen: So schön war die Gartenmesse in Nagold

Blühende Innenstadt, regionales Handwerk und ein neues Gesicht für die Stadt: Nagold feiert ein Wochenende der Begegnung und Innovation.
Es gibt Wochenenden, an denen die Zeit in Nagold langsamer zu fließen scheint, während das Herz der Stadt umso schneller und lebendiger schlägt. Wer am Wochenende durch die Innenstadt schlenderte, atmete nicht nur den Duft von frischer Erde und Blüten ein – er wurde Teil eine Atmosphäre ein, die das „Wow“ der Moderne mit dem „Wir“ einer langen Tradition verschmolz. „Nagold an sich ist immer ein Wow-Moment“, schwärmte ein Besucher passend zum neuen Slogan der Stadt, während die City zwischen Keramika, Bauernmarkt und Foodtrucks zu einem Fest für alle Sinne und Geschmäcker wurde.