„Kunsthandwerk meets Streetfood“: Kreativität strömt über den Freudenstädter Marktplatz

1 Bereits am Samstag herrschte auf dem Oberen Marktplatz in Freudenstadt großer Besucherandrang Foto: Lothar Schwark

Mit rund 80 Ständen sowie acht Streetfood-Anbietern lockte der „Kunsthandwerk meets Streetfood“-Markt am Wochenende mehrere Tausend Besucher auf den Freudenstädter Marktplatz. Das freute Organisator Michael Lepple, für den es nun mit der Weihnachtsmarkt-Planung weitergeht.









Zwar herrschte bereits am Samstag reger Betrieb, doch der große Besucheransturm setzte dann am Sonntagnachmittag bei trockenem, kühlen Herbstwetter ein. Schließlich konnten sich die Besucher am verkaufsoffenen Sonntag auch über die neuesten Mode- und Schuhtrends informieren. Zum Ausruhen lud die heimische Gastronomie ein. Auch Cafés und Eiscafés meldeten viele Gäste.