Kunsthandwerk in Hüfingen: 33. Auflage der Keramikwochen startet im September

Sie planen die Hüfinger Keramikwochen (von links): Ariane Faller (Kuratorin), Bürgermeister Patrick Haas und Sarah Schindler vom Bereich Tourismus und Kultur. Foto: Stadt Hüfingen präsentiert wieder den Töpfermarkt. Es gibt Sonderveranstaltungen und eine Preisverleihung.







Die 33. Internationalen Keramikwochen versprechen auch dieses Jahr, die Besucher mit vielseitigsten Einblicken in die Kunst und das Kunsthandwerk in ihren Bann zu ziehen. Mit rund 40 Ausstellern etwas größer und deutlich internationaler als in den letzten Jahren, in neuem Licht: Teilnehmer aus Ungarn, Frankreich, Luxemburg, Österreich, Litauen und der Schweiz bereichern am Wochenende 13. und 14. September das Geschehen. Zahlreiche beliebte Sonderveranstaltungen, wie beispielsweise die Keramikworkshops der Künstlerin Christine Huss und die japanischen Teezeremonien von Teemeister Adam Somu Wojcinski, konnten von den beiden Organisatorinnen Ariane Faller und Sarah Schindler etabliert werden.