Kunsthandwerk in Hechingen: Die schönsten Eindrücke vom Fürstlichen Weihnachtsmarkt

28 Dieser „Mädelsausflug“ trägt höchst weihnachtliche Züge: Um in die richtige Stimmung zu kommen, darf natürlich auch der Glühwein nicht fehlen. Foto: Hoffmann

Glühwein, ein Kinderkarussell und Kunsthandwerk so weit das Auge reicht: Der Fürstliche Weihnachtsmarkt lockte am Wochenende zahlreiche Besucher in die Hechinger Oberstadt. Einige Eindrücke haben wir zusammengestellt.









Plätzchenduft und weihnachtliche Klänge erfüllten am vergangenen Wochenende die Hechinger Oberstadt. Zum Fürstlichen Weihnachtsmarkt zog es in diesem Jahr viele Besucher zum ersten Mal, so auch die Schwestern Marina Martens und Diana Göbner aus Balingen. Ganz besonders begeistert zeigten sie sich von ihrem „ideal temperierten Glühwein“ und dem Kunsthandwerk auf dem Markt- und Obertorplatz.