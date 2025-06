Beim Kunsthandwerkermarkt in Freudenstadt wurde eine Fülle von kreativen Arbeiten angeboten.

48 Anbieter bauten auf dem oberen Marktplatz ihre Stände auf. Sie hatten eine große Auswahl in Form von Gold-, Silber-, Keramik- und Holzschmuck dabei. Auch Textiles und Modisches aus Leinen, Seide und Wolle war darunter. Keramik-, Glas- und Holzarbeiten in vielfältiger kreativer Art fanden Anklang, wie auch Lederartikel, Seifen und Fotografien.

Nachdem die langjährige Ausrichterin Petra Welsche den Kunsthandwerkermarkt nicht mehr organisiert, übernahmen Jasmin Vogel und ihr Mann Joachim Hoefel aus Bietigheim-Bissingen den Markt. Mit Welsche haben die beiden schon lange – besonders auf Märkten im Allgäu – zusammengearbeitet.

Lesen Sie auch

Zwar blieb der Samstag trocken, doch die Hitze hielt den einen oder anderen vom Marktbesuch ab. Weitgehend waren die Anbieter mit dem ersten Markttag zufrieden.

Keramik-Windglöckchen sollen gute Energie anziehen

Mehrere Anbieter waren erstmals in Freudenstadt dabei, so auch Maribel Feierabend aus Stuttgart. Sie bot Kunsthandwerk und Schmuck aus Peru an. Seit Jahrzehnten werde Ton als Geschenk der Erde genutzt, erklärte Christine Anerdi, die Töpferware anbot. Ihre Rohlinge werden bei knapp 1000 Grad gebrannt und danach handbemalt. Ihre Keramik-Windglöckchen sollen Glücksbringer sein und gute Energie anziehen.

Formschöne und ideenreiche Inspirationen aus einheimischen Hölzern stellte Hermann Huber vor. Leere Schneckenhäuser, bemalt in den verschiedensten Variationen, hatte die Schneckenzucht Strehnisch dabei.

Töpferware mit Motiven aus dem Tierreich

Schon mehrmals waren Jennifer Dosch und Peter Dosch mit ihren maßgeschneiderten Zwederle (Sonntagsgewand auf Schwäbisch) in Freudenstadt dabei.

Nostalgische Keramik hatte Angela Stahl im Angebot. Heilsteine und Heilkunst waren gefragt, aber auch Töpferware mit Motiven aus dem Tierreich. Vor Ort fügte Michaela Roncaldi Bürsten aus Wildschweinborsten oder Besen aus Ziegenhaar zusammen.