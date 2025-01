1 Martina Wiemer (von links), Adelheid Karrer und Renate Chudziak freuen sich auf viele Besucher beim „Markt der schönen Dinge“ in den Donauhallen in Donaueschingen. Foto: Anita Reichart

In Donaueschingen lockt Mitte März wieder eine besondere Ausstellung von Hobbykünstlern.









Link kopiert



„Es fängt schon an zu kribbeln. Die Vorfreude wächst“, erzählt Mitorganisatorin Martina Wiemer mit einem lachenden Gesicht. Sie meint damit die Vorbereitungen für den „Markt der schönen Dinge“, der am Samstag, 15. März, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 16. März, von 10 bis 17 Uhr die Besucher in den Donauhallen in Donaueschingen ein weiteres Mal erfreuen wird.