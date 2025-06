Zum Kunsthandwerkermarkt wird vom 7. bis 9. Juni eingeladen. Es gibt wieder ein musikalisches Begleitprogramm. Erweitert wurde in diesem Jahr das kulinarische Angebot.

Auf ein langes Pfingstwochenende voller kreativer Vielfalt können sich die Besucher des Herrenalber Kunsthandwerkermarktes vom 7. bis zum 9. Juni freuen.

Mehr als 60 Aussteller präsentieren vom historischen Klosterviertel über den Rathausplatz bis hin zum Kurhaus an drei Tagen von 11 bis 18 Uhr ideenreiche, schöne und nützliche Produkte ihres kunsthandwerklichen Schaffens.

Anregungen für Basteltisch

„Ganz gleich, ob man ein außergewöhnliches Geschenk sucht, das eigene Heim oder den eigenen Garten verschönern möchte, fast vergessene Handwerkskunst entdecken will oder sich einfach nur Anregungen für den Basteltisch holen möchte – der Kunsthandwerkermarkt ist in jedem Fall die richtige Adresse“, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Kunsthandwerkliches Schaffen wird präsentiert. Foto: Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb

Erweitert wurde in diesem Jahr das kulinarische Angebot. Getränke- und Essensstände gibt es im Klosterviertel, auf dem Rathausplatz und beim Kurhaus.

Kinderprogramm im Klosterviertel

Für das musikalische Begleitprogramm sorgen „die beliebten Schlager- und Volksmusikkünstler Michael Kastel & Carla Scheithe“, Monica von Silberschatten mit ihrer Harfe sowie Entertainer Hans-Peter Weiß.

Und auch an die kleinen Besucher wurde gedacht. Das Kinderprogramm mit Spaß- und Mitmachaktionen findet im Klosterviertel am Paradies statt.

Mehr Infos zum Kunsthandwerkermarkt sowie weiteren Veranstaltungen gibt es in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz, telefonisch unter 07083/5005-55, per E-Mail an info@badherrenalb.de und online auf www.badherrenalb.de/veranstaltungen.

Zum Klosterfest wird Anfang August eingeladen

Tausende Besucher strömten im vorigen Jahr zum Kunsthandwerkermarkt samt zahlreicher Zusatzangebote , bevölkerten dicht an dicht das Areal vom Kurhaus bis in die Klosterstraße. „Die Stimmung ist top, was will man mehr?!“, meinte damals Markus Lang von der Touristik richtig zufrieden.

Lange Tradition

Nebenbei: Als der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb vorgestellt wurde, war in Sachen Veranstaltungen zu erfahren: Das traditionelle Klosterfest sei auch in der zukünftigen Planung berücksichtigt, „obwohl der finanzielle und personelle Aufwand für ein Wochenende erheblich ist“. Erschwerend hinzu kämen die erheblich gestiegenen GEMA-Kosten. Die Projektverantwortlichen arbeiteten daher an Lösungen, wie das Klosterfest kostengünstiger umgesetzt werden kann.

Das Klosterfest hat eine lange Tradition. Es findet dieses Jahr am 2. und 3. August statt.