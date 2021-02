Kunsthandwerk im Waldachtal Salzstetter schnitzt Masken aus Leidenschaft

25 bis 30 Holzmasken hat Mangold schon geschnitzt. So auch für seine dreijährige Tochter Mila. Ein Exemplar wiegt etwas mehr als ein Kilogramm. Für Freunde und den Eigenbedarf formt er auch Holzlöffel. "Vor etwa sieben Jahren habe ich in meinem Elternhaus in Durrweiler mit diesem Hobby begonnen", erzählt der Maskenschnitzer, der mit Familie seit März 2018 in Salzstetten wohnt, wo er ein Wohnhaus gekauft hat. Jetzt wohnt er ganz in der Nähe von Schreinermeister Michael Weiß, in dessen früherer Werkstatt in Beihingen er vor seiner Schreiner-Ausbildung ein Praktikum gemacht hat.

Dreidimensionale Masken

In seiner Werkstatt in der Heubergstraße 8 (Moosburger-Haus) hantiert der Mann mit langem Bart vorwiegend mit Schnitzeisen, Stechbeitel und Klüpfel. Das Grobe bewerkstelligt er teilweise mit Elektrogeräten. Aus seinen rund 50 verschiedenen Schnitzeisen wählt er nach Bedarf gerade oder gekröpfte Formen in unterschiedlichen Breiten aus. Speziell sind diese Werkzeuge auch für Wölbungen geeignet, was im Fachjargon als "Stiche" bezeichnet wird. Der Hobbykünstler erklärt: "Anfangs hatte ich die meisten Schwierigkeiten damit, die Form der Masken plastisch hinzukriegen. Es wurde oft zu flach." Der 26-jährige ist ehrgeizig: "Mit keinem meiner Werke bin ich zu 100 Prozent zufrieden. Denn letztlich soll die Holzmaske dreidimensional werden." Kleine Aushöhlungen seien manchmal schwierig. Die "Holzköpfe" stellt er zur Filigran-Bearbeitung auf einen Holzbock. "In aller Regel arbeite ich im Stehen." Er bevorzugt Lindenholz, das recht weich und homogen ist. "Bei dieser Holzart gibt es keine Härte-Unterschiede zwischen Früh- und Spätholz." Selbst bemalt er die Holz-Larven dann mit Holzlasur und Acrylfarben und verleiht ihnen eine Rosshaar-Frisur.

Mit Tanja und Carina Heckmann sowie Sofia "Nino" Nini sind drei weitere Maskenträgerinnen aus Salzstetten bei den "Freien Narren von der Steinach" aktiv. Mangold lebt seine Leidenschaft. Er ist offen für Masken-Anfragen von Narrenzünften, will es aber bei der nebenberuflichen Freizeitbeschäftigung belassen.