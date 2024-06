Im Kurgarten in Villingen findet am Wochenende 6. und 7. Juli der 16. Süddeutsche Kunsthandwerkermarkt statt.

Der Markt lädt dazu ein, Einzigartiges zu entdecken und zu erwerben. Doch nicht nur das, neben über 70 Kunsthandwerkern wird an beiden Markttagen ein vielseitiges Programm für Groß und Klein geboten.

Am Samstag, 6. Juli, erwartet die Besucher die Aufführung von Zauberkünstler Krisini sowie ein musikalischer Auftritt der Solo-Künstlerin Vivienne Milse.

Am Sonntag, 7. Juli, treten Tanzgruppen der Tanzschule Gymdance, der Twirling-Tanzsport-Gruppe Niedereschach und das Juniororchester der Stadtharmonie Villingen auf.

Das Rahmenprogramm wird durch eine Bastelwerkstatt sowie Märchenstunden ergänzt. Die Bastelwerkstatt ist an beiden Markttagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet und bietet Boote bauen für Kinder und Jugendliche an.

Vielfältiges Angebot

Verkauft wird beim Kunsthandwerkermarkt ausschließlich Handgemachtes aus Kunst und Handwerk. Von Arbeiten aus Holz, Papier, Floristik, Filz, Wolle, Ton und Keramik bis hin zu Produkten aus Stein, Perlmutt, Porzellan, Glas und Metall – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

„Bei der außergewöhnlichen Vielfalt ist für jeden Besucher etwas Passendes dabei“, heißt es in der Ankündigung. Für das leibliche Wohl sorgen das Salinencafé aus Schwenningen und das Kurgarten Restaurant El Greco mit vielen verschiedenen süßen und herzhaften Köstlichkeiten. Außerdem wird eine Bonbonmanufaktur mit handgefertigten Süßwaren vor Ort sein.

Am besten mit dem Bus

Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten am Kurgarten sollten Marktbesucher, wenn möglich, mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen. Hierfür lohnt sich die Anfahrt mit dem Bus, denn dieser ist in Villingen-Schwenningen samstags komplett kostenfrei. Die Buslinie 500 hält vom Bahnhof Villingen kommend und von Unterkirnach kommend an der Haltestelle Kurgarten. Kostenlose Parkplätze sind auf dem Gelände der IHK Akademie (gegenüber dem Netto-Supermarkt) an der Kirnacher und Peterzeller Straße vorhanden. Der Kunsthandwerkermarkt ist barrierefrei begehbar, Behindertenparkplätze stehen auf dem Kneippbad-Parkplatz zur Verfügung.

Organisiert wird der Kunsthandwerkermarkt von der freien Kunsthandwerkervereinigung VS-Mosaik in Zusammenarbeit mit der WIR Villingen-Schwenningen GmbH.

Weitere Informationen gibt es unter www.kurgarten-vs.de.