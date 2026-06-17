Kunstgeragogin erklärt Werke: Ina Simone Petri schafft positive Momente

Die Kunstgeragogin Simone Petri aus Hechingen bringt kognitiv eingeschränkten Besuchern im Jungen Kunstraum die Exponate näher.
Sie sind ganz normale Ausstellungsbesucher. Und doch gibt es für sie eine ganz spezielle Führung im Kunstmuseum Albstadt – aber auch in manch anderen Museen. Es sind kleine Gruppen, man betrachtet nur wenige Exponate und fühlt sich vor allem wohl hier. Das sei extrem wichtig, erklärt Ina Simone Petri. Sie bietet schon vier Jahre lang in Kooperation mit dem Kunstmuseum Albstadt Führungen an für Menschen mit Demenz. Denn auch sie haben ein Recht auf Kultur und Kunst, erklärt Petri. Oft sei es für den Ehepartner außergewöhnlich, wenn er oder sie den dementen Partner einmal ganz anders wahrnehmen könne, wenn die Menschen mit kognitiven Einschränkungen plötzlich aus sich herausgehen und zeigen, wie viel Persönlichkeit trotz der Krankheit noch da ist. „Das ist für die Begleitung immer sehr schön“, erzählt die Kunstgeragogin, die ein Atelier in Hechingen-Stetten hat.