Kunstgeragogin erklärt Werke: Ina Simone Petri schafft positive Momente

Sie sind ganz normale Ausstellungsbesucher. Und doch gibt es für sie eine ganz spezielle Führung im Kunstmuseum Albstadt – aber auch in manch anderen Museen. Es sind kleine Gruppen, man betrachtet nur wenige Exponate und fühlt sich vor allem wohl hier. Das sei extrem wichtig, erklärt Ina Simone Petri. Sie bietet schon vier Jahre lang in Kooperation mit dem Kunstmuseum Albstadt Führungen an für Menschen mit Demenz. Denn auch sie haben ein Recht auf Kultur und Kunst, erklärt Petri. Oft sei es für den Ehepartner außergewöhnlich, wenn er oder sie den dementen Partner einmal ganz anders wahrnehmen könne, wenn die Menschen mit kognitiven Einschränkungen plötzlich aus sich herausgehen und zeigen, wie viel Persönlichkeit trotz der Krankheit noch da ist. „Das ist für die Begleitung immer sehr schön“, erzählt die Kunstgeragogin, die ein Atelier in Hechingen-Stetten hat.

Die freischaffende Künstlerin hat viel Erfahrung beim künstlerischen Gestalten oder Wahrnehmen von Kunstwerken mit dementen Menschen. Lange im Voraus könne man nie planen, weil man eben oft nicht wisse, wie es dann am vereinbarten Termin tatsächlich den Teilnehmern gehe. Meist sind es feste Gruppen, beispielsweise aus umliegenden Seniorenheimen, mit denen Ina Simone Petri im Kunstmuseum verabredet ist. Dann können oft auch noch Einzelpersonen spontan mit dazukommen, also eben demente Menschen, die zu Hause leben, mit einer Betreuungsperson.

Fein dosiert und humorvoll

„Wichtig ist: nicht zu viel, nicht zu schnell und nicht zu lang“, fasst Ina Simone Petri prägnant zusammen. Alles müsse bei einem solchen Führungstermin verständlich und leicht zugänglich sein, es dürften nicht zu viele Informationen gegeben werden und man dürfe auch nicht zu viele Kunstwerke an einem Nachmittag betrachten. Alles innerhalb der halben oder dreiviertel Stunde fein dosiert, damit es für die Teilnehmer nicht in Stress ausartet, was kontraproduktiv wäre. Deshalb nimmt sich Ina Simone Petri nur die zwei Räume im Jungen Kunstraum des Kunstmuseums vor.

Auch der Ablauf folgt einem festen Rhythmus. Zum ausgemachten Zeitpunkt trifft man sich im Foyer, wo es auch eine kleine Küche gibt. Die Besucher dürfen erst einmal ankommen. Damit ist auch der gemütliche Treff bei Kaffee oder Wasser und Keksen gemeint. „Ganz wichtig ist es, dass sich die Teilnehmer neu orientieren können“, berichtet die Kunstgeragogin aus ihrem reichen Erfahrungsschatz. Erst wenn sich alle umschauen konnten und sich sicher fühlen in den fremden Räumlichkeiten, gibt es ein „langsames Hineinschwingen“. Dann erzählt Ina Simone Petri oft etwas vom Kunstmäzen Walther Groz: „Den kennen die Albstädter.“

Wenn sie von all dem berichtet, was in den oberen Räumen, die durch einen Aufzug leicht zugänglich sind, auf die Besuchergruppe wartet, achtet sie genau auf die Reaktionen der Teilnehmer. Allerdings ist sie nie alleine für die Gruppe verantwortlich. Es seien auch immer Betreuer oder Begleiter mit dabei, wenn die vier bis sechs kognitiv eingeschränkten Menschen im Museum die Kunst betrachten. „Sie sind nicht unbedingt dement“, erläutert Ina Simone Petri.

Positive Erlebnisse für die Kranken und ihre Betreuer

Mit viel Feingefühl, aber auch mit einer guten Portion Humor, nimmt sie die Herrschaften mit in den Nachmittag, der eben nicht immer gleich abläuft. „Manchmal müssen alle nochmal gleichzeitig aufs Klo“, sagt die Künstlerin und lacht. Aber auch das gehört einfach dazu. Zumal die Teilnehmer das Gefühl haben müssen: „Hier fühle ich mich wohl, hier geht es mir gut.“

„Mehr als eine Handvoll Exponate betrachten wir nicht, sonst sind alle schnell überfordert“, berichtet Ina Simone Petri. Deshalb sucht sie die Kunstwerke gezielt aus. „Die Besucher nehmen auf jeden Fall etwas mit. Sie kommen aus ihren gewohnten Räumen heraus. Oft werden vom Umfeld nur noch die Defizite wahrgenommen. Das ist ein belastendes Thema“, zeigt die Kunstgeragogin großes Einfühlungsvermögen. Deshalb sei es eben umso schöner, wenn es solch positive Erlebnisse für alle gebe, für die kranken Menschen und die Betreuenden.

Heutzutage sei ohnehin alles so schnelllebig und jeder sei schnell gestresst. Wichtig ist es aber, biografisch in die Vergangenheit der Teilnehmer einzutauchen. „Ich muss mich auf den Planeten begeben, auf dem Frau Müller sitzt“, bringt es Ina Simone Petri auf den Punkt. Bestens geeignet für diese Reise in die Vergangenheit ist die gegenwärtige Ausstellung im Jungen Kunstraum des Kunstmuseums „Auf zu den Sternen“, die noch bis zum 20. September zu sehen ist. Da geht es unter anderem, auch akustisch über einen Fernseher, um die erste Mondlandung im Jahr 1969. „Daran können sich fast alle noch erinnern“, freut sich Petri. Und nach dem Aufenthalt auf dem Mond und den Sternen, geht es dann wieder nach unten ins Forum, um nochmals die Toilette aufzusuchen und eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wasser zu trinken oder, je nach Zeitplan, noch ein kleines, eigenes Kunstwerk zur Erinnerung anzufertigen.