Kunstforum Albstadt: „Malzeit 2“ zieht Publikum in ihren Bann“

Das Kulturforum Albstadt war bis auf den letzten Platz gefüllt als rund 80 Besucherinnen und Besucher der Eröffnung der Ausstellung Malzeit 2 des Kunstkreises beiwohnten.

Seminarleiter Wolfgang Wiebe begrüßte die Gäste, der sich für den regen Zuspruch bedankte. Wiebe ist weit mehr als nur Organisator der Ausstellung: In seinem Atelier in Pfeffingen bietet er regelmäßig Malkurse und Workshops an, in denen er Anfänger wie Fortgeschrittene begleitet und ihnen Mut macht, eigene künstlerische Wege zu gehen. Viele Mitglieder des Kunstkreises haben unter seiner Anleitung die Freude am Malen entdeckt oder ihre Techniken verfeinert. Dass die Gemeinschaft heute rund 38 Hobbykünstlerinnen und -künstler umfasst, ist nicht zuletzt seinem Engagement zu verdanken.

Das Interesse an der Vernissage war groß. Foto: Kreiss Die Ausstellung zeigte diese Vielfalt eindrucksvoll: von großflächigen, farbintensiven Leinwänden bis hin zu feinsinnigen Detailarbeiten. Die Gegensätze machten den Reiz aus – jedes Werk erzählte seine eigene Geschichte und doch ergab sich ein stimmiges Ganzes.

Besonders viel Beifall erhielt die Malerin Irene Bögle, die mit einer humorvollen und spritzigen Ansprache das Publikum zum Schmunzeln brachte. Mit augenzwinkernden Anekdoten und ihrer lockeren Art sorgte sie dafür, dass die Stimmung gelöst blieb und der Abend einen heiteren Tonfall erhielt.

Große künstlerische Breite

Nach dem offiziellen Teil blieb reichlich Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, über Farben, Formen und Inspirationen zu diskutieren und die Werke in Ruhe zu betrachten. Viele Besucher äußerten ihre Bewunderung über die künstlerische Breite, die innerhalb des Kunstkreises entstanden ist.

Musikalisch wurde die Vernissage von den fünf Damen der Saxofon-Formation „The Goldfingers“ begleitet. Mit schwungvollen Rhythmen und warmem Klang füllten sie den Raum und sorgten für eine besondere Atmosphäre. Der Applaus war so begeistert, dass die Musikerinnen nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen konnten.

„The Goldfingers“ begleiteten die Vernissage. Foto: Kreiss

So verband die Vernissage Malzeit 2 alles, was einen gelungenen Kunstabend ausmacht: ein interessiertes Publikum, eine Ausstellung voller Vielfalt, eine Prise Humor und Musik, die das Herz berührte. Für den Kunstkreis Albstadt war es ein weiterer Beweis, dass gemeinsames Schaffen Menschen zusammenführt – und dass in Albstadt Kunst nicht im Stillen passiert, sondern mitten in der Gesellschaft lebendig wird.