Kunstforum Albstadt: „Malzeit 2“ zieht Publikum in ihren Bann“

Das Kulturforum Albstadt war bis auf den letzten Platz gefüllt als rund 80 Besucherinnen und Besucher der Eröffnung der Ausstellung Malzeit 2 des Kunstkreises beiwohnten.
Seminarleiter Wolfgang Wiebe begrüßte die Gäste, der sich für den regen Zuspruch bedankte. Wiebe ist weit mehr als nur Organisator der Ausstellung: In seinem Atelier in Pfeffingen bietet er regelmäßig Malkurse und Workshops an, in denen er Anfänger wie Fortgeschrittene begleitet und ihnen Mut macht, eigene künstlerische Wege zu gehen. Viele Mitglieder des Kunstkreises haben unter seiner Anleitung die Freude am Malen entdeckt oder ihre Techniken verfeinert. Dass die Gemeinschaft heute rund 38 Hobbykünstlerinnen und -künstler umfasst, ist nicht zuletzt seinem Engagement zu verdanken.