Helios-Arena Schwenningen Diese Auswirkungen hat die Energiekrise auf den Betrieb der Eisbahnen

Die Energiekrise soll einen Rundumschlag an Einsparungen in Villingen-Schwenningen mit sich ziehen. Was hat das für den Betrieb der Helios-Arena mit Profi- und Amateursport für Auswirkungen?