Kunstdomizil in Ötlingen: Kunst und Sport sind seine großen Leidenschaften

Gerhard Hanemann aus Ötlingen ist ein vielseitiger Künstler, leidenschaftlicher Maler und Initiator der Freilichtgalerie „Art-Dorf“.
Ganz entspannt sitzt Gerhard Hanemann in seinem großen Atelier, zu dem lichtdurchflutete Ausstellungsräume in dem historischen Gebäude gehören. Es gibt kaum einen Tag, an dem sich der 73-Jährige nicht in seinem Atelier und seiner Kunstdruckwerkstatt aufhält, um zu malen oder sich anderweitig künstlerisch zu betätigen. Das ist seine Passion, Atelier und Ausstellungsräume sein kulturelles Refugium.