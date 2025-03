Hommage an Bernd Zimmermann

Im KulTurm in Ebingen werden vom Freitag, 7., bis Samstag, 22. März, ausgewählte Werke des Tailfinger Künstlers Bernd Zimmermann gezeigt, der am 22. Juni 2023 86-jährig gestorben war und am 7. März 88 Jahre alt geworden wäre.