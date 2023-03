1 Bei der Auktion für das Café Löffel kamen insgesamt mehr als 5000 Euro zusammen. Foto: Endrik Baublies/Endrik Baublies

Die Auktion für das Café Löffel hat mehr als 5000 Euro eingebracht. An dem Event am Sonntag im Pflugsaal, das der Freundeskreis Café Löffel veranstaltete, nahmen etwa 150 Kunstinteressierte teil.









Das Interesse an den 45 Kunstwerken ist groß gewesen. Im „roten Saal“ war es vor der Auktion nebenan eng. Der gute Zweck des Events war sicher ein Anlass für die vielen Besucher, zu kommen. Der andere Grund wird die Tatsache gewesen sein, dass die Kunstwerke zum größten Teil eigens für diese Auktion angefertigt wurden.

Die Kunstszene aus Lahr und der Region hatte sich nach dem Aufruf von Reinhold Rees, dem Vorsitzenden des Freundeskreises, nicht bitten lassen. Rees betonte bei der Begrüßung – mehr als erfreut über den Andrang – dass die Künstler für diese Auktion „viel Engagement gezeigt haben“.

Oberbürgermeister Markus Ibert freute sich genauso über Engagement und das Interesse der Stadtgemeinschaft. „In dieser Stadt wird niemand alleine gelassen.“ Das gelte auch für die „Menschen in Not“ oder Bürger „mit einer schwierigen Biografie“. Da sei es von Vorteil, dass viel ehrenamtliches Engagement da sei – neben den Hauptamtlichen: in diesem Fall die Diakonie in Lahr, Träger des Café Löffel, der Landkreis und die Stadtverwaltung. Konkret sei der Freundeskreis mit der Idee und der Verwirklichung der Kunstauktion am Sonntag ein halbes Jahr zugange gewesen, so Rees.

Fast alle Kunstwerke kommen auf dreistellige Summe

Wie bereits berichtet, lag das Mindestgebot bei 50 Euro pro Kunstwerk, bei den sogenannten Zweierpacks bei 80 Euro. Geboten wurde in Stufen zu 20 Euro. Einig waren sich die zwei Auktionatoren – der Lahrer Sozialbürgermeister Guido Schöneboom und Christian Kramberg, Redaktionsleiter der Badischen Zeitung – dass alle Kunstwerke „mindestens dreistellig“ unter den Hammer kommen sollte. Das ist, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, mehr als gelungen.

Der Hammer für eine „Skulptur“ – so heißt eine schwarze abstrakte Holzfigur von Armin Göhringer – fiel erst bei 590 Euro. Das war Rekord bei dieser Auktion. Der Karikaturist Peter Gaymann, der Ende des vergangenen Jahres zu einem Werkstattgespräch im Stadtmuseum gewesen ist, hatte „Das glaubt mir keiner“ beigesteuert. Ein Opa mit Rollator steht auf einem Gipfel, den es so steil nur als Cartoon gibt. Der Cartoon lag bei den Höchstgeboten auf Platz zwei. Das Portfolio aller Künstler war insgesamt so bunt und vielseitig, wie es die Kunstszene in der gesamten Region ist.

Schöneboom und Kramberg wechselten sich mit dem Hammer ab. Beide bemühten sich mit Erfolg, den Gästen alle Kunstwerke schmackhaft zu machen. Schöneboom warb für eine gemalte „Schwarzwälder Kirschtorte“ von Wolfram Paul damit, dass der Künstler „echte Schokolade“ beim Bild verwendet hatte.

Der Vorteil bei einer Auktion sind Duelle. Wenn zwei oder mehrere Bieter ein Kunstwerk unbedingt wollen, dann geht das in diesem Fall immer zugunsten des Café Löffel aus. Bezeichnend war der Auftritt von Entertainer Helmut „Hämme“ Dold. Sein Lied „Muggelsäggele-Blues“ nach der Hälfte der Auktion dürfte angesichts des Erfolgs des Events das Understatement des Tages gewesen sein. Das „Muggelsäggele“ ist laut Wikipedia auf Badisch eine nicht messbare Winzigkeit, was die Kunstauktion sicher nicht gewesen ist.

Ulrike Haeusler, Leiterin der Diakonie in Lahr, war am Ende über den Erfolg mehr als zufrieden. Sie und einige andere regten sofort an, dass diese Aktion wiederholt werden sollte. Schöneboom sagte, dass man „darüber nachdenken“ würde.

Der Freundeskreis Café Löffel

Der Verein „Freundeskreis Café Löffel“ unterstützt die soziale Einrichtung in Lahr finanziell durch Spenden. Der Verein bietet dabei Hilfe an, die im Hauptamt nicht möglich ist. Ein gutes Beispiel ist die Kunstauktion. Die Einnahmen von mehr als 5000 Euro werden für den Umzug des Café Löffel in die Tramplerstraße im kommenden Montag sicher eine gute Hilfe sein.