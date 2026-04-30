Kunstaktion der Zellerschule: Kunstwerke bringen Farbe in die Agentur für Arbeit

Schüler und Schülerinnen der Zellerschule Nagold stellen ihre Arbeiten im BIZ aus.
Unter dem Motto „Pop is the Art!“ gestalteten Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 der Zellerschule Acrylbilder auf Leinwand mit Motiven der Pop-Art. Die „Schüler der Gemeinschaftsschule Nagold besuchen das Profilfach Bildende Kunst, das in drei Wochenstunden von Birgit Steinert unterrichtet wird. In diesem Rahmen wird ihre Kreativität trainiert und außerdem werden große Handlungsspielräume für eigene Ideen und Umsetzungen eröffnet, heißt es in der Pressemitteilung.