Kunstaktion der Zellerschule: Kunstwerke bringen Farbe in die Agentur für Arbeit

Schüler und Schülerinnen der Zellerschule Nagold stellen ihre Arbeiten im BIZ aus.

Unter dem Motto „Pop is the Art!“ gestalteten Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 der Zellerschule Acrylbilder auf Leinwand mit Motiven der Pop-Art. Die „Schüler der Gemeinschaftsschule Nagold besuchen das Profilfach Bildende Kunst, das in drei Wochenstunden von Birgit Steinert unterrichtet wird. In diesem Rahmen wird ihre Kreativität trainiert und außerdem werden große Handlungsspielräume für eigene Ideen und Umsetzungen eröffnet, heißt es in der Pressemitteilung.

Zur Vernissage begrüßte Martina Lehmann, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, eine bunte Mischung an interessierten Besuchern. Besonders hob sie die Bedeutung der Kreativität nicht nur in der Kunst, sondern auch bei der Berufswahl sowie im späteren Leben als Problemlösestrategie hervor.

Bläserkids spielen bei der Vernissage

Die Bläserkids der Zellerschule unter der Leitung von Karin Häussler umrahmten die Veranstaltung musikalisch. Ulrich Schubert, Schulleiter der Zellerschule, erläuterte, wie die bereits bestehende Kooperation der Schule mit der Agentur für Arbeit nun auch um den farbenfrohen künstlerischen Aspekt einer Ausstellung ausgeweitet wurde.

Die Bilder sind noch bis 14. Juli im Besprechungsraum des BIZ zu sehen. Foto: B. Steinert

Großen Mut bewies Almina Komic, eine Schülerin der neunten Klasse, die ihre Sicht des Entstehungsprozesses der Bilder in anschaulicher Weise darlegte und ihre positiven Erfahrungen mit diesem Projekt schilderte.

Anstrengung hat sich gelohnt

Zum Abschluss konnten die Bilder bei einem Buffet, erstellt von Klasse 9 und 10 im Prüfungsfach „Alltagskultur, Ernährung und Soziales“ unter der Leitung von Constanze Wilm, besichtigt werden. Die Schüler erhielten zahlreiche wertschätzende Rückmeldungen und die wichtige Bestätigung, dass sich ihre Anstrengungen gelohnt haben.

Die Agentur für Arbeit und die Zellerschule freuen sich, wenn auch über dieses Ereignis hinaus Interesse an dieser Ausstellung geweckt werden konnte: Die Bilder sind bis zum 14. Juli im Besprechungsraum des BIZ zu sehen.