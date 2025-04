Kunst: Wandgemälde von Gerhard Richter teilweise freigelegt

1 Das Wandgemälde "Lebensfreude" entstand 1956 und wurde 1979 überstrichen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Fast ein halbes Jahrhundert war die Diplomarbeit des weltbekannten Malers hinter mehreren Farbschichten versteckt. Nun können Besucher zumindest den zentralen Teil des Werkes betrachten.









Dresden - Ein verborgenes Frühwerk von Gerhard Richter ist nach mehr als 40 Jahren wieder in Dresden zu sehen. Die partielle Freilegung des Wandbildes "Lebensfreude" im Deutschen Hygiene Museum in Dresden sei "zu einem wunderbaren Abschluss gekommen", sagte Museumsdirektorin Iris Edenheiser laut einer Mitteilung. "Nicht abgeschlossen ist hingegen die kritische Auseinandersetzung mit den kunst- und zeithistorischen Schichten, unter denen das Bild ebenfalls verborgen war." Hier stehe man erst am Beginn.