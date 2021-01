Kunst von der Alb Exponate aus Tailfingen im Britsichen Museum

Lesen Sie auch: Neue Ausstellung in Wildberg

Was die Legende nicht verrät, ist, wie die beiden Herren in den Besitz der frühkeltischen Altertümer von der Schwäbischen Alb gekommen sind. Sie stammen aus der "Sammlung Edelmann". Hieronymus Edelmann, geboren 1853 in Schalkstetten bei Ulm, war neben dem Landwirt Johannes Dorn von der Trochtelfinger Haid der zweite große Pionier der Archäologie auf der Alb. Er hatte 1879 die Untere Apotheke in der Ebinger Marktstraße gekauft, betrieb sie 15 Jahre lang und verbrachte in diesen Jahren einen großen Teil seiner freien Zeit mit Grabungen an vor- und frühgeschichtlichen Fundstätten.

Die Archäologie war damals noch keine Domäne staatlich bestallter Fachgelehrter, sondern Spielwiese von neugierigen und zugleich geschäftstüchtigen Amateuren. Leute wie Dorn oder Edelmann als Raubgräber zu denunzieren, verbietet sich: Dieses Delikt gab es damals noch nicht, Schatzsuche war ein ehrenwerter Zeitvertreib, und man muss Edelmann und Dorn zugute halten, dass sie sorgfältig zu Werk gingen und ihre Kampagnen und deren Ertrag minuziös dokumentierten. Sie waren Profis, ehe Archäologie zur Profession wurde.

538 Gegenstände – das wäre genug für ein eigenes Museum

Die Sammlung, die Hieronymus Edelmann bei seinen Grabungen auf der Albhochfläche und im Donautal aufbaute, war überaus umfangreich: 538 Gegenstände sind im Britischen Museum katalogisiert; man könnte problemlos ein eigenes Museum damit füllen. Die Sammlung Edelmann ist der größte Komplex von vorgeschichtlichen Funden außerhalb Großbritanniens, den das Britische Museum besitzt. Wie kam es dazu? Offenbar brauchte Edelmann, der die Untere Apotheke 1894 an die Familie Häffner verkauft und die Sigmaringer Hofapotheke übernommen hatte, 1908 Geld und versuchte deshalb, seine Schätze zu verkaufen. Er dürfte es bei den Museen in Stuttgart und wohl auch in Berlin versucht haben, aber zu dieser Zeit hatte sich der Gedanke des Denkmalschutzes bereits Geltung verschafft, es waren Ankaufstopps verhängt, und daher fand Edelmann in Deutschland keine Käufer.

Dafür in England: Howorth und Brunner erwarben seine Sammlung und stifteten sie dem Britischen Museum. Dort ist sie noch heute – zum größten Teil in der Asservatenkammer, denn selbst das riesige Britische Museum kann nur einen kleinen Teil seiner Bestände ausstellen. Im Jahre 1969 reisten Siegwalt Schick, der Leiter der Archäologischen Landespflege in Tübingen, und der Prähistoriker und Landeskonservator Hartwig Zürn nach London, sichteten die Keramik, Ringe, Speerspitzen und Schwertklingen der Sammlung Edelmann, ließen sie abzeichnen und erstellten eine Dokumentation.

Allerdings auf der Grundlage einer englischen Übersetzung von Edelmanns deutschsprachiger Auflistung, die zahlreiche Fehler enthielt, weil der britische Übersetzer sich mit Harthauser oder Truchtelfinger Flurnamen nicht auskannte, sie mit denen von Personen verwechselte und recht einfallsreich übertrug: Aus dem "Alten Hau" zwischen Harthausen und Freudenweiler wurde beispielsweise "Old Cops".

Die Informationen sind viel ausführlicher als in der Übersetzung

All diese Fehler fanden Eingang in die Stuttgarter Bestandsaufnahme. Erst 1986 erhielt Siegwalt Schick eine Kopie von Hieronymus Edelmanns Originalliste, die dieser für seine Kunden angefertigt hatte und die unverhofft im Archiv des Britischen Museums aufgetaucht war – und er stellte fest, dass diese wesentlich ausführlichere und präzisere Informationen enthielt als die Übersetzung: genaue Beschreibungen von Fundumständen und -orten und dazu neben den Listen der jungsteinzeitlichen, keltischen und alamannischen Altertümer im Britischen Museum auch noch die von altsteinzeitlichen und römischen Funden, die im Depot oder anderen Londoner Museen gelandet waren. Darunter Objekten, die keineswegs von der Alb stammten, sondern aus dem Heiligen Land: Conrad Schick aus Bitz, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Baurat, Stadtplaner und Archäologe in Jerusalem, hatte sie seinem Freund Edelmann geschenkt.

Der Tod ereilte ihn zu früh – Korrekturen waren nicht mehr drin

Siegwalt Schick hätte seine Dokumentation gerne noch korrigiert, aber er starb wenig später, worauf sein Nachfolger Hartmann Reim die Aufgabe delegierte – an Jürgen Scheff. Der Ebinger Historiker, Hobbyarchäologe und Kustos des Museums im Kräuterkasten hat Edelmanns Liste mittlerweile digitalisiert, aber fände sich ein Tübinger Doktorand, der bereit wäre, sie mit dem alten Katalog von 1969 abzugleichen und diesen zu aktualisieren, wäre er alles andere als unglücklich. Auch im Ruhestand wird ihm die Arbeit so bald nicht ausgehen.