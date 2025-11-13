Kunst und Wahrnehmung: „Paint“ in Hüfingen – eine Ausstellung über die Macht der Farbe

Im Stadtmuseum Hüfingen widmen sich 15 Künstler der Frage, welche Rolle Farbe in Kunst und Leben spielt – und warum ohne sie nichts geht.
Es ist bereits die vierte Sonderausstellung des Jahres im Stadtmuseum Hüfingen. Joachim Seidel, Vorsitzender des Förderkreises des Stadtmuseums, begrüßte zur Eröffnung der Ausstellung „Paint“ die Künstler und viele Besucher sowie das „Paint-Trio“, bestehend aus Bruno Burger (Baritonsaxophon), Stefan Kaiser (Altsaxophon) und Philipp Rosenstiel (Cajon), die die Vernissage musikalisch begleiteten.