Kunst- und Kulturpreis: 1. Platz für Bekim Berisa aus Jungingen

1 Bei der Siegerehrung: alle Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne gemeinsam mit dem Moderator Tobias Conzelmann (rechts außen) und den Sponsoren des Kunst- und Kulturpreises (links außen). Foto: Hahn

Kunst- und Kulturpreis Zollernalb geht nach Jungingen. Zwei Formationen aus Albstadt teilen sich Platz 2.









Link kopiert



Das war Packendes Finale in der Stadthalle Museum in Hechingen: Bekim Berisa aus Jungingen hat den Kunst- und Kulturpreis Zollernalb gewonnen. Die Band „Garbage Supreme“ aus Albstadt und Jan Luka Diebold – ebenfalls aus Albstadt – teilen sich Platz zwei. Platz vier ging an die Balinger Timm Schleg und Timo Mattes für ihr EDM-Stück „Feel Alive“. Rachel Leggio aus Hechingen bewegte mit ihrem einfühlsamen Song „Ängste“ das Publikum und kam auf Platz 5. Mit seelenvollem Gitarrenspiel zogen die Albstädter Sven Schlagenhauf und Tim Hennes die Zuhörer in ihren Bann und kamen auf Platz 6. Songwriter Tobias Conzelmann führte durch den Abend.