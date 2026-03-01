Kunst und Kultur in Steinen: Kulturelle Vielfalt und Qualität für Steinen

Mit viel Kunst und Kultur wurde am Freitag das 20-jährige Bestehen des Fördervereins Kunst und Kultur in Steinen begangen. Denn im Mittelpunkt standen beim Festakt in der Aula des Meret-Oppenheim-Schulzentrums die vielseitigen musikalischen Beiträge des Gesangvereins Harmonie Weitenau sowie des Saxophon-Quartetts „Sax hoch 4“. Eine Zusammenstellung der Werbeplakate für vergangene Veranstaltungen ließ zudem erahnen, was der Verein über die Jahre hinweg alles ermöglicht hat.

Die ehemalige Vorsitzende und heutige Ehrenvorsitzende Ute Engler übernahm die Begrüßung der zahlreichen Gäste. „20 Jahre Kunst und Kultur in Steinen. Das muss gefeiert werden“, betonte sie. Dieser Ansicht schloss sich der älteste Verein der Gesamtgemeinde an. Der Gesangverein Harmonie Weitenau kann mittlerweile auf 180 Jahre zurückblicken. Mit „Schenk mir noch eine Stunde“ von Udo Jürgens eröffneten sie das kulturelle Abendprogramm - wohl wissend, dass eine Stunde dafür nicht ausreichen wird.

Entstanden aus Agenda 21

Den Rückblick in Wort und Bild auf die zwei erfolgreichen Jahrzehnte des Wirkens übernahmen die Vorsitzende Christl Mohr und ihr Stellvertreter Hans-Günter Wenk. Entstanden ist der Förderverein einst aus dem Agenda-21-Prozess der Gemeinde. Die Arbeitsgruppe Kultur hatte es sich seinerzeit zum Ziel gesetzt, das kulturelle Leben in Steinen nachhaltig zu fördern. „Wir waren junge Eltern und hatten wenig Gelegenheit, zu Veranstaltungen weiter weg zu gehen“, erklärte Mohr die Motivation, Kunst und Kultur in den Ort zu holen. Und so wurde aus dem, was im Dezember 2005 als Agenda 21-Arbeitsgruppe begann, ein lebendiger Förderverein mit rund 80 Mitgliedern, die sich der kulturellen Vielfalt und künstlerischen Qualität in Steinen verschrieben haben.

Ein Selbstläufer war dieses Vorhaben zu Beginn nicht. Die Vorstandsmitglieder mussten noch vieles lernen über Gema-Gebühren, Licht- und Tontechnik oder auch Gagen. Die Verantwortlichen entschieden sich dafür, den Künstlerinnen und Künstlern ein einfaches, aber gutes Equipment zur Verfügung zu stellen. Als wichtiger und verlässlicher Sponsor erwies sich über die Jahre hinweg die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden.

Die eifrigen Kulturförderer lernten schnell: Bald schon konnten sie das kulturelle Leben in Steinen und der Umgebung mit anspruchsvollen Konzerten, Lesungen, Vorträgen, Reiseberichten und einigem mehr bereichern. Hinzu kamen regelmäßige Veranstaltungen wie die beliebte Konzertreihe „Klassik@5“, das internationale Gitarrenfestival „Akkorde am Hochrhein“ sowie Open-Air-Festivals im Sommer wie das „Picknick am Pool“ – eine Corona-Erfindung. Mittlerweile findet dieses Open-Air immer am ersten Wochenende der Sommerferien statt. Auch Angebote für Daheimgebliebene waren dem Förderverein stets ein Anliegen.

Vortrag von Uli Führe

In Kooperation mit dem Seniorenzentrum Mühlehof entstand die Idee zu einem lebendigen Adventskalender. Und vor dem Zentrum steht seit neustem auch ein öffentlicher Büchertauschschrank, für den sich die Kulturförderer eingesetzt hatten.

Uli Führe hielt anlässlich des Jubiläums einen Vortrag. Foto: Alexandra Günzschel

Nach diesem Rückblick und weiteren Gesangseinlagen ging Uli Führe in seinem Redebeitrag zum Jubiläum den Begriffen „Kunst“, „Kultur“ und „Verein“ auf den Grund. Kultur sei eigentlich alles, was nicht Natur ist, erklärte er. Kunst wiederum komme etymologisch tatsächlich von Können, doch wenn man’s kann ist es keine Kunst mehr. Machen statt Meckern wiederum sei das wirksame Rezept der Vereine. Mit einem regelrechten Kaleidoskop an originellen Gedanken und Zitaten zum Thema brachte Führe das Publikum immer wieder zum Nachdenken oder Schmunzeln – und ein wenig auch ins Schwitzen. Sein rasanter Vortrag gipfelte schließlich in der Erkenntnis: „Solange es Kunst und Kultur gibt, gibt es noch Hoffnung.“

Unter anderem sorgte das Saxofon-Quartett „Sax hoch 4“ für die musikalische Umrahmung der Feier. Foto: Alexandra Günzschel

Das Saxofon-Quartett beendete den musikalischen Abend mit einem „Worksong“, rhythmische Lieder, welche die Sklaven früher auf den Baumwollfeldern gesungen haben und die der Ursprung für vieles seien.

Bei den anschließenden Grußworten zeigte sich Bürgermeister Gunther Braun sehr dankbar für das Engagement des Vereins und sagte im Rahmen seiner Möglichkeiten weitere Unterstützung zu. Schulleiter Stefan Royl wiederum schlug eine stärkere Einbeziehung der Jugend in das Kulturprogramm vor, das ohnehin oft im Schulzentrum stattfinde. Verlesen wurden zudem die Grußworte von Altbürgermeister Rainer König und Ministerpräsident Winfried Kretschmann.