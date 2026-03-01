Kunst und Kultur in Steinen: Kulturelle Vielfalt und Qualität für Steinen

Wie eine Arbeitsgruppe das kulturelle Leben in Steinen nachhaltig bereichert hat. Der Förderverein Kunst und Kultur feiert sein 20-jähriges Bestehen.
Mit viel Kunst und Kultur wurde am Freitag das 20-jährige Bestehen des Fördervereins Kunst und Kultur in Steinen begangen. Denn im Mittelpunkt standen beim Festakt in der Aula des Meret-Oppenheim-Schulzentrums die vielseitigen musikalischen Beiträge des Gesangvereins Harmonie Weitenau sowie des Saxophon-Quartetts „Sax hoch 4“. Eine Zusammenstellung der Werbeplakate für vergangene Veranstaltungen ließ zudem erahnen, was der Verein über die Jahre hinweg alles ermöglicht hat.