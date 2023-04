1 In den Sommerferien lockt der Ferienzauber wieder in den Biergarten am Wasserturm. Foto: Siegmeier

Der Frühling ist wettermäßig noch verhalten, aber die Lust der Menschen, wieder – ohne Einschränkungen – Veranstaltungen besuchen, und Kunst und Kultur genießen zu können, ist groß, was die jüngst überdurchschnittlich guten Besuche zahlreicher Kulturveranstaltungen in Rottweil und im Umland gezeigt haben. „Ich freue mich, dass es hoffentlich wieder ein normales Jahr für die Kultur gibt, die unter der Pandemie besonders gelitten hat. Und ich empfehle allen, sich wieder Karten im Vorverkauf zu sichern, um nichts zu verpassen. In Rottweil ist eine Menge geboten: Die Kultur lebt, hat Corona überstanden und legt mächtig los. Wir sind mächtig am planen“, informiert Kulturamtsleiter Marco Schaffert.

Bei Führungen Rottweil entdecken und erleben

So locken nicht nur im Frühling die vielfältigen öffentlichen Stadtführungen in Rottweils historische Gassen und hinaus in die Natur, beispielsweise:

die Naturführung „Jenseits der Stadtmauer“ am Sonntag, 16. April

die „Blickwinkeltour auf dem Höllensteinsaumpfad“ am Donnerstag, 18. Mai.

Das gesamte Führungsangebot kann man auf der Seite www.tourismus-rottweil.de/das-erlebnis/fuehrungen/oeffentliche-fuehrungen entdecken. Man kann sich aber auch auf eigene Faust auf Tour machen und die Innenstadt per Audioguide erkunden. Die genauen Infos gibt es unter www.audioguide-rottweil.de Zudem lockt der Zeitreisepfad, den man am Fuße des Testturms starten kann, Geschichtsinteressierte, und Familien mit Kindern, die unterwegs etwas ausprobieren möchten.

Die Museen bieten interessante Ausstellungen

So kann man im Stadtmuseum die Sonderausstellung „Zeitreise mit Rottweiler Künstlern durch die Quartiere“ noch bis zum 21. Mai anschauen. Die Lorenzkapelle öffnet an den Sonntag wieder regelmäßig ihre Pforten und im Dominikanermuseum beginnt am 30. April die Ausstellung „Kunst-Welten – Experimentierfelder der Phantasie“, anlässlich des 75. Geburtstags von Norbert Stockhus. Von Juli bis Oktober gibt es Arbeiten des Künstlers Karl Hurm unter dem Titel „Poetischer Realismus“ zu sehen.

Rottweil wird mit Jazz zur Partymeile

Am 30. April wird die Innenstadt bei „Jazz in town“ wieder zur Partymeile und das Jazzfest wartet in den Wochen danach wieder mit einer Vielfalt an Konzerten auf.

Regelmäßig gibt es zudem wieder „Jazz im Refektorium“ auf die Ohren. Wer es lieber klassischer mag, der kann sich schon auf das Klassikfestival Sommersprossen freuen, das vom 3. bis 9. Juli stattfindet und diesmal mit zwei besonderen Veranstaltungen aufwartet. Das ist zum einen der Konzertabend „Rottweiler Entdeckungen“ am 8. Juli, ein Orchesterprojekt das renommierte Künstler des Festivalensembles mit Profis, Laien und Schülern aus Rottweil und Umgebung vereint. Am 9. Juli steht das Kinderkonzert „Der kleine Prinz“ auf dem Programm, das die beiden Rottweilerinnen Julia Guhl und Janina Ruh kuratieren.

Leseratten kommen im Mai auf ihre Kosten

Am 16. Mai steht die Fußgängerzone ganz im Zeichen des Lesens, denn anlässlich zum „Welttag des Buches“ lädt die Buchhandlung Klein zum großen Lesefest ein. Und wer gerne zuhört: Man kann hier so manchem Rottweiler Promi beim Vorlesen lauschen.

Der Blaulichttag steht im Juli an

Am 2. Juli, wenn der Verkehrsversuch am Friedrichsplatz startet und bis Ende September läuft, steht ein großer Blaulichttag auf dem Programm, bei dem sich die gesamte Blaulichtfamilie präsentieren wird. Auch das Stadtmarketing und Tourismus Rottweil planen einige begleitende Veranstaltungen. So wird es in jedem Fall wieder den »Sommer in Rottweil geben«, lässt Simone Strasser vom Stadtmarketing wissen. Die Aktion werde verlängert und laufe nicht erst ab den Sommerferien, sondern bereits ab Anfang Juli bis Ende September. Weitere Veranstaltungen sind bereits in Planung.

Das Zimmertheater führt seine stücke auf der Freilichtbühne auf

Im Sommer kredenzt zudem das Ensemble des Zimmertheaters am Bockshof wieder Freilichttheater vom Feinsten. Das Stück feiert am 6. Juli im Bockshof Premiere. Es wird „Affaire Rue de Lourcine“ von Eugène Labiche gespielt, „mit unserem Männerchor von „Cyrano“ unter der Leitung von Robert Kopf mit couplets a la Comedian Harmonists, und natürlich mit unseren Musikern Dorin Grama und Nicholas Charkviani“, verrät Intendantin Bettina Schültke.

Der Sommer zieht auch in den Kirchen und am Wasserturm ein

Es finden zudem die beliebten Sommerkonzerte in Rottweiler Kirchen statt, und auch der Ferienzauber öffnet seine Pforten mit einem abwechslungsreichen Programm und dem beliebten Biergarten unter dem Wasserturm.

Zu einer besonderen Veranstaltung lädt die Stadtkapelle Rottweil am 9. und 10. September ein. Zwei Tage lang steht die Innenstadt ganz im Zeichen der Blasmusik.

Angebote für Familien in und um Rottweil

Für Familien veranstaltet der GHV im Sommer das große Rottweil-Rätselt. Für Kinder veranstaltet „kulturrottweil“ im Herbst einen Kinderkulturtag und „Round Table“ verspricht viel Abwechslung beim beliebten Kinderfest in der Stadt- und Stallhalle.

Auch im Herbst und Winter ist einiges geboten

Die Deutsch-Schweizer Literaturtage finden vom 22. bis 24. September statt, und im Oktober stehen dann der Volksbanklauf und ein Verkaufsoffener Sonntag auf dem Plan. Zum Ende des Jahres wartet wieder der Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone auf.

Rottweil hat natürlich wesentlich mehr Veranstaltungen zu bieten, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall immer mal wieder einen Blick in den Städtischen Veranstaltungskalender unter www.tourismus-rottweil.de/das-erlebnis/veranstaltungen/veranstaltungskalender#/event zu werfen, um nichts zu verpassen.