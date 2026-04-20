Kunst und Kultur in Lauterbach: Was macht unser Menschsein aus?

Die Ausstellung „Menschsein – Mensch sein“ der Künstlerin Ingrid Wild verbreitet in ihrer Farbintensität Optimismus. Davon ließen sich rund 100 Gäste bei Eröffnung anstecken.
Zwar rechtzeitig, aber gerade noch so trocken geworden, sei so mancher Pinselstrich bei Werken der bildenden Künstlerin Ingrid Wild, die bis kurz vor der Eröffnung der Vernissage ihrer Einzelausstellung in Lauterbach, daran gearbeitet habe, verriet Hubert Nagel , stellvertretender Vorsitzender des Kunstvereins Wilhelm Kimmich am Freitagabend einem großen Publikum bei seiner Begrüßung.