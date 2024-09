Kunst und Kultur: Göllsdorfer Praxisräume werden zur Kunstausstellung

1 Bilder und Skulpturen von Elke und Joe Oberle sind noch bis Mitte November in der Zahnarztpraxis Hoffmann zu sehen. Foto: Altmann

Die Villingendorfer Künstler Elke und Joe Oberle stellen bei Harald Hoffmann in Göllsdorf aus. Wir berichten darüber, was die beiden Künstler und ihre Werke auszeichnet.









Elke und Joe Oberle zeigen Bilder und Skulpturen in der Zahnarztpraxis Harald Hoffmann in Göllsdorf. Die Werke sind noch bis Mitte November in der Praxis des Zahnarztes in der Württemberger Straße 31 zu sehen. An den Sonntagen 20. Oktober und 10. November ist die Ausstellung jeweils von 11 bis 15 Uhr auch außerhalb der Praxiszeiten geöffnet. Hier sind die beiden Künstler auch anwesend.