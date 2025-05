Diesen Freitag, 30. Mai, dürfen sich Kunst- und Kinoliebhaber auf ein Zusammenspiel aus bildender Kunst und Film freuen. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr im Subiaco Kino. Die Filmvorführung folgt um 19.30 Uhr.

Im Zentrum steht diesmal die Schramberger Künstlerin Gabriele King, die ihr Werk „Durchbruch“ präsentiert – eine vielschichtige Arbeit aus Acryl, Grafit und Neo-Pastellkreiden.

Lesen Sie auch

Die Veranstaltungsserie bringt regionale Künstlerinnen und Künstler auf die Kinobühne. Jeweils ein Werk wird im Kinosaal ausgestellt, bevor ein Film gezeigt wird, den die jeweilige Kunstschaffende selbst ausgewählt hat. Diese besondere Form der Präsentation schafft einen inspirierenden Dialog zwischen Kunstwerk und Kinofilm – ein Erlebnis, das gleichermaßen visuell wie emotional anspricht.

Atelier in Alpirsbach

Gabriele King lebt in Schramberg und arbeitet in ihrem Atelier in Alpirsbach. Die Autodidaktin bildete sich unter anderem an der Kunstschule Offenburg sowie in verschiedenen Sommerakademien künstlerisch weiter. Ihr Repertoire reicht von großflächigen Stoffgestaltungen in sakralen Räumen über jahrzehntelange Illustrationen für eine Kinderzeitung bis hin zur Teilnahme an diversen Ausstellungen. Aktuell liegt ihr künstlerischer Fokus auf filigranen Papiertheaterbühnen, die sie als Erzählerin im „Märchenhaften Minutentheater“ auf eindrucksvolle Weise zum Leben erweckt.

Künstlerische Leidenschaft

Der von ihr ausgewählte Film „Das Licht, aus dem die Träume sind“ spiegelt auf poetische Weise ihre eigene künstlerische Leidenschaft für das Geschichtenerzählen wider. Die indische Produktion erzählt von Samay, einem fantasiebegabten Jungen, der mit einfachen Mitteln und großer Vorstellungskraft ein eigenes Kino erschafft. Mit einem selbstgebauten Projektor, Live-Vertonung und kreativer Energie erschaffen Samay und seine Freunde einen Ort, an dem Träume aus Licht lebendig werden. Der Film ist eine Hommage an das analoge Kino – und an die Kraft der Vorstellung.