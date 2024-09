1 Eva Bur am Orde in ihrem Atelier mit einem Ihrer Bilder aus Ihrer „Peace Maker“ Serie. Foto: Podium Kunst

Die faszinierende Verbindung zwischen Kunst und Kino soll im Subiaco-Kino in Schramberg erneut zum Leben erweckt werden.









In der erfolgreichen Kooperationsreihe zwischen Podium Kunst und dem Subiaco Kino Schramberg präsentieren Künstler nicht nur ihre Werke, sondern wählen auch einen dazu passenden Film aus. Beim nächsten Termin am Freitag, 27. September, steht die Künstlerin Eva Bur am Orde im Mittelpunkt.