Pyramide wird in Schiltach zur großen Leinwand

1 Karla Kreh thematisiert unter den interessierten Augen vieler Beobachter in der Pyramide "das abstrakte Leben im Augenblick der Wahrnehmung". Foto: Ziechaus

Bei der Eröffnung von "Kunst taucht auf" ist Karla Kreh in die transparente Pyramide auf der Kanzel bei der Stadtbrücke zu ihrer Performance mit Farben und Pinseln eingetaucht.

Schiltach - Mit einem schwungvollen Strich werde sie anfangen und "sehen, wie es läuft, was aus mir rausfließt", kündigte die Künstlerin aus der Gruppe "Forelle Blau" im Rahmen der Vernissage (wir berichteten) am Freitag an. Nicht geplant, sondern intuitiv suche sie den rhythmischen Farbklang aus dem Augenblick.

Die Bewegung beim Malen fange mit einem Strich an und dynamisch könne es weitergehen mit einer Farbe durch den gewölbten Raum mit den beweglichen Wänden. Beim Malen wie in Trance fließen Ideen und Bewegung aus dem Inneren heraus und zeigen, was von drinnen kommt. Bewegung sei Veränderung und die könnten die Zuschauer bei der Performance beobachten.

Zuschauer verfolgen Aktion

Natürlich nehme sie auch immer wieder auf, was draußen vor der flexiblen Folie passiert. Gefreut habe sie sich über den großen Zuspruch der Zuschauer auf der Brücke, von denen einige die Aktion sehr lange verfolgten. Besonders erstaunt hatten Kreh die Kinder, die teilweise ganz aufmerksam beobachteten, wie die Bilder entstanden. Wenn allmählich Tiere wie eine Ziege zu erkennen waren, haben sie die Namen gerufen, einige die Hand ausgestreckt.

Weit mehr als eine Stunde – bis zur einsetzenden Dunkelheit – war Karla Kreh mit Pinseln und verschiedenen Acrylfarben in Bewegung durch die Pyramide, wechselte die drei Seitenwände und ergänzte die Formen, füllte gelbe Silhouetten in Rot oder Blau aus, sodass am Schluss auf drei großen Flächen bis fast in die Spitze der Pyramide die Bilder zu erkennen waren. Teilweise gab es neue Ansichten, wenn das Licht hell genug für eine Durchsicht leuchtete.

Am kommenden Samstag könnte Kunst um die Pyramide wieder auftauchen, wenn das Wetter so gut wird wie bei der ersten Aktion am Freitagabend. Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.