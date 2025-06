1 Otto Schinle freut sich auf die Vernissage von „Kunst taucht auf“ am Freitag, 13. Juni. Foto: Schinle Die Künstlergruppe Forelle blau bereitet die Ausstellung „Kunst taucht auf“ im Schiltacher Vorland vor – und achtet dabei auch auf den Hochwasserschutz.







In den vergangenen Wochen war noch geschäftiges Treiben in den Ateliers der Künstlergruppe Forelle blau in Schiltach und Schenkenzell. Die letzten Pinselstriche an den Bildern wurden noch ausgeführt, die Skulpturen fertig bemalt und auf ihre Sockel montiert.