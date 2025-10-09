Kunst, Kreatives und Klänge: Das wird alles bei der „Langen Nacht der Lichter“ in Horb geboten

Horb feiert die „Lange Nacht der Lichter“ an diesem Freitag, 10. Oktober. Offene Ateliers, Ausstellungen, Musik und Ballonglühen verwandeln die Stadt in einen leuchtenden Kulturraum.
Wenn Licht auf Kunst, Klang und Kreativität trifft, dann ist wieder „Lange Nacht der Lichter“ in Horb. An diesem Freitag, 10. Oktober, laden rund ein Dutzend Orte in der Innenstadt von 19 bis 22 Uhr zum Mitmachen, Staunen und Genießen ein – darunter Ateliers, Kirchen, Museen, das Rathaus, die Musikschule, das Kulturhaus Kloster und der ehemalige jüdische Betsaal.