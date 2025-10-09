Kunst, Kreatives und Klänge: Das wird alles bei der „Langen Nacht der Lichter“ in Horb geboten

Horb feiert die „Lange Nacht der Lichter“ an diesem Freitag, 10. Oktober. Offene Ateliers, Ausstellungen, Musik und Ballonglühen verwandeln die Stadt in einen leuchtenden Kulturraum.

Wenn Licht auf Kunst, Klang und Kreativität trifft, dann ist wieder „Lange Nacht der Lichter“ in Horb. An diesem Freitag, 10. Oktober, laden rund ein Dutzend Orte in der Innenstadt von 19 bis 22 Uhr zum Mitmachen, Staunen und Genießen ein – darunter Ateliers, Kirchen, Museen, das Rathaus, die Musikschule, das Kulturhaus Kloster und der ehemalige jüdische Betsaal.

Ergänzt wird das Programm durch Livemusik auf mehreren Bühnen, Walking Acts, kulinarische Angebote und das spektakuläre Ballonglühen auf der Turnierwiese.

Offene Türen und viele Einblicke Die Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Abend mit vielen Stationen. Gleich mehrere Künstlerateliers öffnen ihre Türen – darunter Heike Walter (Atelier Blickart, Neckarstraße), die zeigt, wie aus Fotos durch Reduktion und Überlagerung abstrakte Bildwelten entstehen, und Barbara Wochner-Göbel (Atelier d’Art), die zu Künstlergesprächen einlädt und eigene Werke in Miniaturform auf Originalkarten präsentiert.

Offene Ateliers

Auch das Antonie-Leins-Künstlerhaus beteiligt sich mit einem offenen Atelierabend: Silke Panknin beschäftigt sich in einer Installation mit den Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Wälder. Andreas Futter zeigt Bronzeskulpturen, die mit Witz und Tiefe zur Verlangsamung und zum genauen Hinschauen anregen.

Kunst, Kirche und „KI“ Einen spannenden Bogen von Historie bis Zukunft schlagen die Beiträge im BürgerKulturHaus am Marktplatz. Das Stadtmuseum widmet sich mit der Ausstellung „Lotzer lesen!“ dem Bauernführer Sebastian Lotzer. Ergänzt wird die Schau durch Werke aus der Völkerwanderungszeit sowie ein großformatiges Gemäldeensemble aus der Sammlung der OEW.

Im Rathaus wird zeitgleich die neue Ausstellung „KünstlERiSche Intelligenz“ eröffnet. Über dreißig Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich darin mit den kreativen und kritischen Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz – von Malerei bis Medienkunst. Zur Eröffnung wird das Publikum selbst Teil der Klangperformance „HORB QRchestra“ von Monika Golla: Per Smartphone entsteht ein großer Open-Air-Klangkörper auf dem Marktplatz. Die Liebfrauenkirche in der Hirschgasse bietet zur gleichen Zeit einen Ort der Ruhe. Stündlich wechselnde Impulse mit Musik laden zum Innehalten, Beten oder stillen Verweilen ein.

Erinnern, Mitgestalten, Erleben Im Kulturhaus Kloster wird an diesem Abend gleich mehrfach Geschichte lebendig. Um 19.45 Uhr gibt es einen Impulsvortrag mit dem Titel „Das Leben und das Erinnern – was bleibt?“. Anschließend lädt ein von Yoko Ono inspirierter Erinnerungsbaum zum Mitmachen ein. Bei der Erlebnisführung durch das Haus können Besucherinnen und Besucher mehr über das Horber Lotzer-Jahr erfahren. Im Rahmen des Projekts „Jugend trifft Sebastian Lotzer“ zeigen Horber Schulen, wie junge Menschen sich kreativ mit Geschichte auseinandersetzen. Im Forum sind Klanginstallationen und Collagen zu sehen, im Seminarraum eine virtuelle Skulpturenausstellung – entstanden in Kooperation mit dem VR-Labor der DHBW Horb.

Bewegende Biografien jüdischer Jugendlicher

Auch der ehemalige jüdische Betsaal öffnet seine Türen. Die Ausstellung „Man müsste das Kind ja irgendwas lernen lassen“ erzählt bewegende Biografien jüdischer Jugendlicher, denen in den 1930er Jahren der Schulbesuch verweigert wurde. Ihre Geschichten zeigen Mut, Kraft – und den Versuch, dem NS-Regime zu trotzen.

Musik auf allen Plätzen Ab 19 Uhr wird Horb auch zur Bühne für Live-Musik. Die Band „Potluck“ spielt in der Neckarstraße beim „La Dolce Vita“, „Jammy“ steht auf dem Flößerwasen, „The Futage“ treten am Gleis Süd auf, „Horbit“ am Unteren Markt, „Quintfall“ spielt stilvolle Loungeklänge am Marktplatz und „Ambience“ sorgt in der Weinhandlung Dörr für musikalische Überraschungen.

Wer noch nicht genug hat, kann ab 21 Uhr im Steinhaus feiern: Das Jugendreferat lädt zur Technoparty mit dem Kollektiv „Nexus Furor“.

Glühende Ballone, Lichtjonglage und Flammkuchen

Glühende Ballone

Ein besonde rer Höhepunkt ist das Ballonglühen auf der Turnierwiese am Neckar. Zwischen 19.30 und 21 Uhr erleuchten zwei Heißluftballone der Ballonsportgruppe Horb die Stadtsilhouette – im Takt zur Musik. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Straßenkünstler

In der Innenstadt sorgen Straßenkünstler wie Nick Juggler mit seiner Lichtjonglage und Klausi Klücklich mit illuminierten Riesenseifenblasen für staunende Gesichter – bei Groß und Klein.

Kulinarische Vielfalt

Rund um die Horber Altstadt warten zahlreiche kulinarische Angebote: Von Crêpes und Flammkuchen über Burger und Pommes bis zu Steaks und Schaschlik ist für jeden Geschmack etwas dabei. Foodtrucks stehen auf dem Marktplatz, dem Unteren Markt und entlang der Neckarstraße. Die Außenterrassen der Gastronomiebetriebe sind geöffnet, und in der Weinlaube der Weinhandlung Dörr gibt es ausgesuchte Tropfen in besonderer Atmosphäre.

Infos zur Anreise

Wegen der Veranstaltung kann es zu Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt kommen. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, frühzeitig zu kommen oder auf Bus und Bahn umzusteigen .