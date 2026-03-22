Kunst in Weil am Rhein: Vertiefende Einblicke in künstlerische Prozesse
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Für das „Meet & Greet“ ist alles bereit. Foto: Patrick Luetzelschwab

Persönlicher Austausch mit den Künstlern beim „Meet & Greet“ in der Galerie „Patrick Luetzelschwab“ in Weil am Rhein.

In der Galerie „Patrick Luetzelschwab“ gibt es am Freitag, 27. März, von 19 bis 22 Uhr, ein „Meet & Greet“ in entspannter und kreativer Atmosphäre. Niels Tofahrn und Patrick Luetzelschwab laden dazu in die Galerie in der Bühlstraße 6, in Weil am Rhein, ein. Die Veranstaltung bietet Kunstinteressierten die Möglichkeit, aktuelle Werke kennenzulernen und zugleich einen vertieften Einblick in die künstlerischen Prozesse, Techniken sowie die konzeptuellen Hintergründe zu erhalten.

 

Zugang zu Ideen und Arbeitsweisen

Im persönlichen Austausch mit den Künstlern eröffnet sich ein direkter Zugang zu den Ideen und Arbeitsweisen hinter den präsentierten Arbeiten. Darüber hinaus versteht sich der Abend als Plattform für Begegnung und Vernetzung innerhalb der lokalen Kunstszene. Besucher sind eingeladen, miteinander ins Gespräch zu kommen, Perspektiven auszutauschen und neue kreative Impulse zu gewinnen.

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Das „Meet & Greet“ richtet sich an alle, die sich für Kunst und den Dialog darüber interessieren, teilen Niels Tofahrn und Patrick Luetzelschwab mit.

 