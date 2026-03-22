Kunst in Weil am Rhein: Vertiefende Einblicke in künstlerische Prozesse

1 Für das „Meet & Greet“ ist alles bereit. Foto: Patrick Luetzelschwab Persönlicher Austausch mit den Künstlern beim „Meet & Greet“ in der Galerie „Patrick Luetzelschwab“ in Weil am Rhein.







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In der Galerie „Patrick Luetzelschwab“ gibt es am Freitag, 27. März, von 19 bis 22 Uhr, ein „Meet & Greet“ in entspannter und kreativer Atmosphäre. Niels Tofahrn und Patrick Luetzelschwab laden dazu in die Galerie in der Bühlstraße 6, in Weil am Rhein, ein. Die Veranstaltung bietet Kunstinteressierten die Möglichkeit, aktuelle Werke kennenzulernen und zugleich einen vertieften Einblick in die künstlerischen Prozesse, Techniken sowie die konzeptuellen Hintergründe zu erhalten.