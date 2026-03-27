Kunst in Weil am Rhein: Kunst wirkt grenzenlos

Im Museum am Lindenplatz wird am Freitag, 27. März, die Ausstellung „Rauschen der Formen“ eröffnet. Sechs Künstler des Ateliers „Frida“ stellen ihre Arbeiten aus.
Kunst wirkt als Medium, das keine Behinderung kennt. Die neue Ausstellung „Rauschen der Formen“, die am Freitagabend um 18 Uhr im Museum am Lindenplatz von Oberbürgermeisterin Diana Stöcker eröffnet wird, dokumentiert berührend, wie Kunst durchlässig und grenzenlos wirken kann, wenn man Barrieren aus dem Weg räumt und sie durch Begegnungen auf Augenhöhe ersetzt.