Kunst in Weil am Rhein: Fallers Werke sind Spiegelbilder der Zeit

Mit seiner Preisträgerausstellung „Zeitläufe“ in Weil am Rhein leistet Wolfgang Faller einen künstlerischen Beitrag, einen scharfsichtigen Blick auf die Welt zu wagen.
Die Sonne strahlt am Ostermontag in üppigen Farben – wie viele der Porträts und Skulpturen des Markgräfler Kunstpreisträgers Wolfgang Faller, die in den drei Stockwerken der städtischen Galerie Stapflehus auf ein interessiertes Publikum warten. Denn der Nachmittag wurde als Gelegenheit zum Gespräch mit dem Künstler angeboten und zur Überraschung des in Müllheim lebenden Künstlers nutzten dies mehr als 20 Besucher.