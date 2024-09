An diesem Samstag, 28. September, eröffnen die Galeristen Ralf Wehrle und Uwe Frank ihre neue Ausstellung mit dem Stuttgarter Künstler Alex Biegler. Beginn ist um 19 Uhr in der Galerie Bovistra in der Villinger Voltastraße.

Die Galeristen Ralf Wehrle und Uwe Frank holen mit dem Künstler Alex Biegler den Sommer zurück.

Ein Leben voller Freude, inspiriert von einem vermeintlich mediterranem Lebensstil, farblich bunt und quietschend mit Öl und breitem Pinselduktus auf Leinwand gebracht. Auf den großformatigen Leinwänden spiegeln sich die jungen, freizügig bekleideten jungen Protagonisten in der Sonne und geben sich der Leichtigkeit des Lebens hin.

Alex Biegler, der sein Studium an der staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart absolvierte, ist in der Kunstszene in Villingen-Schwenningen mittlerweile kein Unbekannter mehr. 2017 war Biegler der erste Künstler, mit dem die Villinger Galerie eröffnete. 2019 und 2022 holten die Galeristen den aus der Ukraine stammenden Maler erneut in den Schwarzwald.

Unverkennbare Handschrift

Besonders auffallend ist die unverkennbare Handschrift seines ehemaligen Professors und Mentors, Holger Bunk, der als profiliertester deutscher Maler des Figurativen gilt und in der städtischen Galerie in Schwenningen im vergangenen Jahr eine große Ausstellung hatte. Die klare Linienführung, der subtile Einsatz von Licht und Schatten sowie die feine Balance zwischen Detailtreue und künstlerischer Abstraktion erinnern an die Technik des berühmten Lehrers.

Doch Biegler hat längst seine eigene Bildsprache entwickelt. Und so zeigt er eine großformatige Serie mit dem Titel „Eclipse“, also die Sonnenfinsternis, unbekleidete junge Damen, die vor Liebe den Verstand verlieren und sich maximal expressiv in ihren Gefühlen zeigen.

Bereits diesen Donnerstag, 18 bis 20.30 Uhr, besteht die Möglichkeit, die Ausstellung vorab zu besichtigen. Ralf Wehrle und Uwe Frank laden dann zur Eröffnung der Ausstellung am Samstag alle Kunstinteressierte in ihr Galeriehaus in der Voltastraße 4 in Villingen ein. Die Ausstellung ist dann jeweils donnerstags bis einschließlich 21. November zu sehen.