Im Tanzen einfach nur man selbst sein, mit ihm die Dankbarkeit für die schönen Momente im Leben auszudrücken oder einfach mit Papierdruck und bunten Garnresten kreativ sein – in den Workshops der Halle 16 ist das möglich.

Neben Veranstaltungen wie Konzerten oder Karaoke-Abende ist die Halle 16 auch ein Freiraum für Kreativität.

So werden diesen Monat verschiedene Workshops angeboten. Sie finden unter Leitung von Fachkräften statt und sind spendenbasiert. Je nach Angebot, ist eine gewisse Materialgebühr notwendig.

Lebensfreude beim Tanz

Sportlich geht es etwa bei dem Schnuppertanzabend „Power of Life dance“ mit Nadine Dölker zu, der am Mittwoch, 19. September, von 19.30 bis 21 Uhr stattfindet.

Bei dieser Veranstaltung wird zu unterschiedlicher Musik frei getanzt. Die Art des Tanzens ist für alle, die sich gerne zu Musik bewegen geeignet. Getanzt wird gemeinsam in einem geschützten Raum, in dem man einfach man selbst sein kann. Durch das Tanzen soll mehr Lebensfreude, Leichtigkeit und Verbundenheit mit sich selbst verspürt werden.

Atemberaubende Kunstwerke

Die Anmeldung erfolgt entweder telefonisch unter 0151/57 33 26 42 oder online auf der Homepage www.poweroflifedance-mit-nadine.de.

Handwerklich geht es beim Papierdruck mit der Gelli weiter. Dieser Workshop findet am Mittwoch, 25. September, von 18.30 bis 20 Uhr statt.

In dem Kurs mit Maren Stolba entdeckt man die aufregende und kreative Drucktechnik kennen. Verwendet wird eine unterhaltsame und zugängliche Technik, die es Künstlern aller Erfahrungsstufen ermöglicht, atemberaubende Kunstwerke zu erschaffen.

Stricken und Häkeln

Am Ende dieses Kurses werden die Teilnehmer nicht nur die Grundlagen der Geldrucktechnik beherrschen, sondern auch die Fähigkeiten und das Vertrauen haben, die künstlerische Reise selbstständig fortzusetzen.

Die Materialgebühr beträgt fünf Euro. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@bastelfarbstube.de.

Kreatives Stricken und Häkeln ist bei der Veranstaltung „Re-use – Re-create“ am Samstag, 28. September, angesagt, die von 10 bis 13.30 Uhr stattfindet.

Mützen, Taschen und mehr

Dabei erhalten Garnreste ein neues Leben. Anfänger wie auch Strick- und Häkelbegeisterte sind eingeladen, in dieser kreativen und geselligen Zeit den alten Resten ein neues Leben einzuhauchen.

Stricken und Häkeln kann dabei entweder neu gelernt oder auch bestehende Fertigkeiten aufgefrischt und ausgebaut werden. Im kreativen Mix können eigene Ideen umgesetzt und Accessoires wie Schals, Loops, Mützen, Taschen oder Wohn-Accessoires hergestellt werden.

Leben in Fülle

Alles ist möglich – aus unterschiedlichen Garnresten in buntem Garn- und Farbmix oder aber auch Ton in Ton. Allerdings werden keine Socken gefertigt. Die individuellen Projekte werden von Barbara Hämmerle fachlich begleitet.

Der „Tanz der Dankbarkeit“ ist am Samstag, 28. September, von 18 bis 21 Uhr. Dankbarkeit ist Magie: Sie heilt und stärkt sowohl körperlich, emotional und mental. Mit ihr wird das Bewusstsein auf den Zustand der Fülle gelenkt, etwa in den Bereichen Beruf, Familie, Freunde, Wohlstand aber auch in puncto Lebensfreude, Glücksempfinden, Zufriedenheit und Liebe.

Ein geschützter Raum voller Geborgenheit, Angenommensein und guter Musik bietet die Möglichkeit des Ausprobierens, Experimentierens oder einfach nur des Tanz. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@das-leben-ist-ein-tanz.de.