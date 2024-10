Der zweifelnde Thomas kommt am Sonntag, 6. Oktober, ins Kloster Kirchberg.

Eine Gruppe von Skulpturen wird am Sonntag, 6. Oktober, zwischen 14 und 17 Uhr im Berneuchener Haus Kloster Kirchberg vorgestellt, die kürzlich neu in die Sammlung Uhrig aufgenommen wurde.

Es handelt sich um eine Darstellung zur Erzählung vom zweifelnden Thomas, die Uhrig 1958 für die Pauluskirche in Düsseldorf entworfen hatte.

Lesen Sie auch

Der doppelte Thomas

Das Besondere an der Gestaltung ist einerseits der Dialog der Gesten, andererseits die Verdopplung der Thema-Figur (Thomas) im Stadium der zweifelnden Vorstellung und der erfahrungsgesättigten Rückschau.

Im Stundentakt werden am 6. Oktober ab 14 Uhr Führungen angeboten. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist bis Ende November an jedem Sonntagnachmittag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen an anderen Tagen sind nach Vereinbarung mit dem Empfang möglich (Tel: 07454/88 30).

Künstler des 20. Jahrhunderts

Die Sammlung Helmuth Uhrig im Kloster Kirchberg vermittelt einen Überblick über das Lebenswerk des Bildhauers, Malers und Mosaikkünstlers.

Helmuth Uhrig (1906-1979) machte im Bereich der christlichen Kunst des 20. Jahrhunderts einen Namen. Aus Holz, Stein, Metall und Glas schuf er Kanzeln, Altäre, Taufsteine, Figuren und Reliefs.