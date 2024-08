Für zwei Wochen, vom 31. August bis 15. September, stellt die Sulzer Künstlerin Verónica Munín-Glück ihre Werke in der Halle 16 aus.

Eine typische Halle16-Vernissage mit Unterhaltung, Grill und Karaoke findet am Samstag, 31. August, ab 17 Uhr statt.

Eröffnung und Einführung

Eröffnet wird die Vernissage von einem weiteren Community-Mitglied, und zwar von Sabine Kläger.

Eine Einführung in die Thematik der Ausstellung gibt Gitta Bertram. Christine Schneider sorgt für die musikalische Begleitung des Abends.

Surreale Szenerien

Bernhard Rüth charakterisiert die aus Argentinien stammende Kosmopolitin Verónica Munín-Glück, welche vorwiegend in Sulz lebt und arbeitet, folgendermaßen: „Ausgangspunkt ihrer Malerei war und ist die Kategorie des Raums. Für die gelernte Architektin sind gebaute und umbaute Räume alles andere als Kulissen; sie nimmt sie als Bedeutungsträger wahr.“

In ihren figurativen Raumbildern, die reale Architekturen in surreale Szenerien verwandelten, „regiert die Traumsyntax“. Mit malerischen Mitteln erzähle Munín-Glück fantastische Raum-Geschichten.

Eine modische Architektin

„Die Bildräume sind vielfach von schemenhaften Menschen und Tieren bevölkert, die im fiktiven Raum agieren und mit dem fiktiven Bildwelt, in der biografische Reminiszenzen anklingen, narrativen Mehrwert“, so Rüth.

Munín-Glück lebt seit dreißig Jahren in Deutschland, davon einige Zeit in Sulz. Aufgewachsen ist sie in Buenos Aires, wo sie an der Universidad de Buenos Aires Architektur studiert und als Modedesignerin gearbeitet hat.

Initiatorin der Halle

Die stellt im Vergleich zum ländlichen Schwaben einen deutlichen Kontrast dar. Seit über einem Jahr hat sie ihr Atelier in die Halle 16 verlegt, wo ihr beim Arbeiten live zusehen kann.

Die alte Industriehalle in Sulz ist inzwischen zu einem Projektraum für Kunst und Kultur geworden. Gemeinsam mit Gitta Bertram hat Munín-Glück diesen experimentellen Kulturraum 2023 initiiert und begleitet.