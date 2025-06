Kunst in Sulz

Mit guter Laune und großem Zusammenhalt, wie in einer gut funktionierenden Familie, haben bereits alle 20 Aussteller am Freitagnachmittag mit dem Aufbau begonnen. Die Tische wurden von den Ausstellern zu dem Gebäude mit weißen Tischtüchern eingedeckt, die in der Freizeit selbst hergestellten Dinge wurden sorgsam darauf dekoriert.