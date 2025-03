Musik in Sulz Wochenende voller Klavierklänge

Bei dem beFLÜGELten Konzertwochenende gaben sich hochkarätige Künstler in der Halle 16 den Flügel in die Hand. Neben Fountain Street & Friends und dem Sulzer Klavierquartett zeigte Jon Thebur, wie sich „Chaos“ am Klavier anhört.