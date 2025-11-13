Kunst in Schramberg: Zwei Künstlerinnen zeigen neue Blickwinkel

Im Café Bohne präsentieren Marina Gaubies und Maren Stolba erstmals gemeinsam ihre Werke – von detailreicher Makrofotografie bis zu druckgrafischen Pflanzenmotiven.
Die im Café Bohne ausstellenden Künstlerinnen Marina Gaubies und Maren Stolba kennen sich seit 20 Jahren. Beide arbeiten hauptberuflich in derselben Branche und sind sich so begegnet. Und beide haben sich schon seit vielen Jahren auf die bildende Kunst eingelassen. „Die gemeinsame Ausstellung im Café Bohne ist für uns eine Premiere“, erzählen sie beim Treffen mit unserer Redaktion im Café.