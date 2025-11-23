Kunst in Schramberg: Stumme Zeugen im Ratssaal

Bunte Figuren

„Es handelt sich um Keramikskulpturen und ein Ölgemälde des niederländischen Künstlers Sjer Jacobs“, verriet sie über die dort sichtbaren Kunstobjekte. Die bunten Figuren, die sich auf dem Boden tummeln, hießen „Gesellschaft“; das zugehörige Bild an der Wand trage den Titel „Diskussion am runden Tisch“. Diese „künstlerischen Intervention“, erdacht und umgesetzt mit dem Stadtmuseum, solle zu Beginn der in diesem Jahr nicht einfachen Haushaltsplanberatungen für Inspiration sorgen. „Wie Sie sehen, unterscheiden sich die Skulpturen in der Mitte unseres Ratstisches sehr stark“, hob Eisenlohr weiter hervor: Sie repräsentierten Menschen unterschiedlichen Alters, verschiedener Erfahrungen und Erlebnisse, vielleicht auch unterschiedlicher Herkunft, eine ganze „Gesellschaft“, eben. „Die haben wir jetzt immer im Blick, wenn wir am Runden bzw. an unserem Ratstisch beraten. Wir können sie auch immer wieder anders stellen, und so die Perspektive ändern.“