Kunst in Schramberg: Stumme Zeugen im Ratssaal
Kunst gab es im Ratssal zu bestaunen. Foto: Fritsche

Kunst aus dem Stadtfundus soll bei den Haushaltsplanberatungen im Gemeinderat für Inspiration sorgen.

Da sie wegen der Einbringung des Haushalts lange dauern würde, begann die letzte Gemeinderatssitzung schon um 16 und nicht wie sonst um 18 Uhr. Ihre Haushaltsrede, Punkt vier auf der Tagesordnung, leitete Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr so auch mit die Stimmung auflockernde Ausführungen ein: „Pünktlich zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für 2026 überraschen wir Sie hier im Großen Ratssaal mit frischem Wind: mit Kunst“, erklärte sie und lenkte die Blicke auf die vom Ratstisch umrundete freie Fläche und auf die Seitenwand des Saals.

 

Bunte Figuren

„Es handelt sich um Keramikskulpturen und ein Ölgemälde des niederländischen Künstlers Sjer Jacobs“, verriet sie über die dort sichtbaren Kunstobjekte. Die bunten Figuren, die sich auf dem Boden tummeln, hießen „Gesellschaft“; das zugehörige Bild an der Wand trage den Titel „Diskussion am runden Tisch“. Diese „künstlerischen Intervention“, erdacht und umgesetzt mit dem Stadtmuseum, solle zu Beginn der in diesem Jahr nicht einfachen Haushaltsplanberatungen für Inspiration sorgen. „Wie Sie sehen, unterscheiden sich die Skulpturen in der Mitte unseres Ratstisches sehr stark“, hob Eisenlohr weiter hervor: Sie repräsentierten Menschen unterschiedlichen Alters, verschiedener Erfahrungen und Erlebnisse, vielleicht auch unterschiedlicher Herkunft, eine ganze „Gesellschaft“, eben. „Die haben wir jetzt immer im Blick, wenn wir am Runden bzw. an unserem Ratstisch beraten. Wir können sie auch immer wieder anders stellen, und so die Perspektive ändern.“

Das Beste daran sei: Die Objekte gehörten seit 1994 zur städtischen Kunstsammlung, sie belasteten also den aktuellen Haushalt nicht.

 