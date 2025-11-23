Kunst in Schramberg: Stumme Zeugen im Ratssaal

Kunst aus dem Stadtfundus soll bei den Haushaltsplanberatungen im Gemeinderat für Inspiration sorgen.
Da sie wegen der Einbringung des Haushalts lange dauern würde, begann die letzte Gemeinderatssitzung schon um 16 und nicht wie sonst um 18 Uhr. Ihre Haushaltsrede, Punkt vier auf der Tagesordnung, leitete Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr so auch mit die Stimmung auflockernde Ausführungen ein: „Pünktlich zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für 2026 überraschen wir Sie hier im Großen Ratssaal mit frischem Wind: mit Kunst“, erklärte sie und lenkte die Blicke auf die vom Ratstisch umrundete freie Fläche und auf die Seitenwand des Saals.