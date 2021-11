4 Annette Hengstler (links) präsentiert vor der Kunststube zusammen mit Sabine Schell ihre menschengroße Schwarzwälderin. Foto: Herzog

Auch die zweite Aktion des Handels- und Gewerbevereins unter dem Motto "Lust auf Schramberg" war am Samstag von Erfolg gekrönt. Es war einiges los in der Innenstadt, nachdem sich Einzelhändler und Gastronomen einiges hatten einfallen lassen, um sie in eine Kunstmeile zu verwandeln.















Link kopiert

Schramberg – Allen voran die "Kunststube" und "Bock auf Schwarzwald". Sie hatten Künstlerin Annette Hengstler aus Brigachtal-Kirchdorf im Frühjahr beauftragt, ein menschengroßes Kunstobjekt herzustellen, das zu Schramberg und Schwarzwald passt.

Warten auf Enthüllung

Als die Rathausuhr 11 Uhr schlug, warteten bereits zahlreiche Schaulustige vor dem Ladengeschäft gespannt auf die Enthüllung. Darunter verbarg sich eine Schwarzwälderin mit Bollenhut und Schwarzwälder Kirschtorte, die mit viel Beifall begrüßt wurde. Wie die Künstlerin betonte, stehe die Kunstfigur selbstbewusst für: „Seht her, ich zeige, was ich habe und so bin ich“. Es sei ein toller Auftrag gewesen. Mit den Vorgaben groß, bunt und Schwarzwald habe sie sich völlig ausleben können. Der Schwarzwald habe in den vergangenen Jahren einen großen Aufschwung erfahren und sei auch für junge Menschen interessant geworden. Die knalligen Farben stünden im Einklang mit den beiden Geschäften. „Das Kunstobjekt wird sicher für Diskussionen sorgen. Aber genau das braucht Kunst“, bekräftigte Hengstler.

Interessante Rückseite

Sabine Schell von der Kunststube ergänzte, an der Schwarzwälderin gebe es auch auf der Rückseite noch viel zu entdecken. Um sie vor Vandalismus zu schützen, wird sie immer nach Ladenschluss ins Geschäft geholt.

Kleine kreative Künstler kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Für sie hatte die Kunststube ein Partyzelt aufgestellt, um kleine Objekte zu basteln oder anzumalen. Des Weiteren hatten Spürnasen und Detektive die Möglichkeit, beim Bürgerservice einen Laufzettel zu holen und auf die Suche zu gehen. Mit der richtigen Lösung öffnete sich die Schatztruhe.

Feuerwehr präsentiert sich

In den Blickfang der Bummler und Shopper geriet auch das auf dem Rathausplatz aufgestellte Löschfahrzeug der Talstadt-Feuerwehr. Während die Erwachsenen von Matthias Pflumm, Markus Finkbeiner und Sven Aßfalg technische Daten wie Rettungssatz, Inhalt des Wassertanks und Motorleistung wissen wollten, war es für den Nachwuchs das Größte, einmal in dem roten Flitzer Platz zu nehmen. Nach Auskunft von Pflumm wurde das 2019 erworbene Fahrzeug bereits rund 40 Mal bei Einsätzen gebraucht. Die Abteilung der Talstadt verfolgte mit ihrer Präsentation in der Öffentlichkeit das Ziel, für die Arbeit der Feuerwehr und potenzielle Mitglieder zu werben.