2 Künstlerin Karin Kaiser mit ihrem einstigen Lehrer Rolf Rombach, der sie immer wieder zu Austellungen ermutigt hat. Foto: Fritsche

Bis zum 28. Oktober zeigt die aus Schramberg stammende und in Berlin lebende Karin Kaiser ihre farbenfrohen und stimmungsvollen Bilder im Treffpunkt in Schiltach.















Link kopiert

Schiltach - "Durch die Jahreszeiten" hat Karin Kaiser als Überschrift für die Ausstellung gewählt. Wer sich Zeit nimmt und die vielen Bilder in den Räumlichkeiten des Treffpunkts auf sich wirken lässt, wird durch die fröhliche Farbgebung und die Motive in eine positive Stimmung versetzt, eine Verbindung von Fröhlichkeit, Ruhe und Besinnlichkeit. "Landschaften, Häuser und auch Mythologisches male ich", erklärt sie beim Pressetermin. Anfangs als Aquarelle, später mit Acrylfarben. Auffallend: Obwohl die Menschen in manchen Bildern nur ein Nebenthema sind, haben sie von der Gestaltung her eine starke Wirkung.

Immer engen Kontakt in die Heimat

Kaiser, die sich selbst bescheiden als "Hobbymalerin" bezeichnet, lebt schon seit 1974 in Berlin, hat aber immer engen Kontakt nach Schiltach gehalten, wo sie 1952 am Schlossberg geboren und aufgewachsen ist.

In Berlin hatte sie 1969 ihren Bruder besucht und die Großstadt hat ihr sofort sehr gut gefallen. "Ich liebe die Anonymität und die Theater der Großstadt", erklärt sie warum. Sprachlich hat sie mit den Jahren sogar das Berlinerische angenommen. Wenn es sehr emotional wird, kann sie wieder in das Badische verfallen.

Anfang in der Malgruppe

An das Malen kam sie 2009. Als Altenpflegerin ging sie damals in Frührente. "Ich muss mich mit etwas beschäftigen", war ihr klar. Ein Flyer führte sie in eine Malgruppe in Berlin, die sie seither einmal in der Woche besucht. Dort malt sie auch in der Regel ihre Bilder, denn zu Hause geht das wegen ihrer zwei Katzen nicht so gut. "Zwei bis drei Wochen arbeite ich an einem Bild", erzählt sie. Manchmal geht es aber auch "in einem Rutsch durch".

Rolf Rombach als Lehrer

Mit Schiltach ist sie immer in regelmäßigen Kontakt geblieben, in neuerer Zeit auch über eine Whatsapp-Gruppe. In der Schule war Rolf Rombach ihr Lehrer. Außerdem hatte ihre Kindsmagd Luise Hradil (Kaisers Mutter war Näherin und arbeitete viel) in der Nachbarschaft der Familie Rombach gewohnt. Auch in den vielen Jahren danach hat sie mit Rombach und seiner Frau Kontakt gehalten. "Zeig doch mal deine Bilder im Treffpunkt", habe Rombach sie aufgefordert. Und das hat sie schließlich auch gemacht. Und das nicht zum ersten Mal: Schon 2016 und 2018 waren ihre Werke dort zu sehen.