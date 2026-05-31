Kunst in Rottweil: Rotes Grablicht und goldenes Brot

Der Schrein des Künstlers Tom Grimm zieht am Haus der Bürgerwehr in Rottweil die Blicke auf sich. Dabei befindet sich das neue Kunstobjekt durchaus in „bester Gesellschaft“.
Für seine „Kunst im Kasten“ ist der Rottweiler Künstler Tom Grimm bekannt, der sich schmunzelnd selbst als „Kästlemacher“ bezeichnet. Kürzlich hat er einen „ganz besonderen Kasten“ mit einer Installation gestaltet: in einer ausgedienten Schießscharte am Haus der Bürgerwehr, am Verbindungsweg zwischen Flöttlinstor- und Schlachthausstraße.