Glaube und Kunst vereinen sich in turbulenten Zeiten

Kunst in Rottweil

1 Die Künstler Tobias Kammerer und Marcus Simmuteit besprechen sich. Foto: Marcel

In der Einbildgalerie am Rottweiler Stadtfriedhof wird das Triptychon des Künstlers Marcus Simmuteit ausgestellt. Die Vernissage wird von der jungen Helen Jakubowski musikalisch begleitet.









Nach Norbert Stockhus kommt Marcus Simmuteit: In der Einbildgalerie am Rottweiler Stadtfriedhof wird am Sonntag, 27. April, um 16 Uhr die zweite Mini-Ausstellung eröffnet.