Der 23-jährige Lasse Schmieder präsentiert seine Kunst seit Freitag im „Youngblood artspace“ in Rottweil. Wie es mit der Pop-Up-Galerie weitergeht, ist noch offen.

Video, Fotografie, Malerei und Illustration zeigt der Mediengestalter und passionierte Skater Lasse Schmieder derzeit im „Youngblood artspace“ in der Hauptstraße 40. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das Skate-Filmprojekt „Lowbro 2.0“, das im vergangenen Jahr in denselben Räumen Premiere feierte.

Die Fotografien, die Lasse Schmieder, übrigens gebürtiger Hober, zeigt, geben Einblicke in die Entstehungszeit des Videos. Malerei und Illustrationen ergänzen das Portfolio des jungen Künstlers.

Lesen Sie auch

Rob Hak führte mit einem Künstlergespräch ins Werk des ein. Kennengelernt hatten sich Hak und Schmieder beim Skatercontest in der oberen Hauptstraße vor einigen Jahren. „Er ist einer der talentiertesten Künstler in meinem Umfeld, und deswegen war es naheliegend, dass er hier seine erste Einzelausstellung bekommt“, so Hak, der sogleich Bezug auf den ungewöhnlichen Titel der Ausstellung „Lowbro“ nahm.

Vier Jahre Arbeit

„Lowbro heißt unanspruchsvoll, unkompliziert, oder leicht zugänglich. Und so sollen meine Arbeiten auch wirken, das ist mir wichtig“, erklärte der Künstler. An seinem Filmprojekt hat Schmieder insgesamt vier Jahre lang gearbeitet. Das Lied „Lowbrow“ sei damals Inspiration und Titelgeber gewesen.

Die Ausstellung ist donnerstags von 17 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Eine extra für die jeweilige Ausstellung gestaltete Edition ist im Angebot.

Seit gut einem halben Jahr gibt es den „Youngblood artspace“ und die drei bisherigen Ausstellungen waren alle sehr gut besucht. Die vierte und vorerst letzte Ausstellung bietet seit Freitag wieder jungen Kunstschaffenden aus Rottweil und der Region Ausstellungsmöglichkeiten. Das war die Intention des Projekts, das der Kunstverein Forum Kunst in Kooperation mit der Stadt Anfang des Jahres initiiert hat. Bibi Deibler-Saile und Max Saile stellten die Räume des ehemaligen Lederwarengeschäfts zur Verfügung.

Wie geht es weiter?

Ein halbes Jahr lang hat die Stadt die Mietkosten für die Pop-Up-Galerie übernommen, und Forum Kunst über einen jeweiligen Sponsor weitere finanzielle Last und die Organisation. Hak wurde für den ersten Ausstellungszyklus als Kurator gewonnen.

Das halbe Jahr ist jetzt vorbei. Und freilich, eine Pop-Up-Galerie ist ein Angebot auf Zeit, aber aufgrund der guten Resonanz wünschen sich die Akteure einschließlich der jungen Künstler, dass die Ausstellungsmöglichkeit bestehen bleibt. „Das geht allerdings nur mit Gönnern und Sponsoren“, macht Forum-Kunst-Geschäftsführer Jürgen Knubben deutlich. Doch die fehlen offenbar im Moment noch. „Aber es gibt bereits Ideen“, lässt er auf Anfrage wissen.

Nun wolle man aber erst mal eine Pause einlegen, den Sommer vergehen lassen und dann entscheiden, wie und ob es weitergeht. Gespräche würden bereits laufen, informierte er bei der Vernissage. Gönner und Sponsoren sind also herzlich willkommen, um das neue Angebot weiterhin zu sichern.